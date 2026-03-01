Milei inaugura sesiones del Congreso con duras críticas a la oposición y elogios a Trump

El presidente Javier Milei llega al Congreso para pronunciar su discurso anual sobre el Estado de la Nación, el domingo 1 de marzo de 2026, en Buenos Aires, Argentina. (AP Foto/Gustavo Garello) AP

Durante un discurso que se extendió más de 90 minutos, Milei repasó los principales logros que atribuye al oficialismo en el último año, y tildó de “ladrones”, “asesinos” e “ignorantes” a los opositores.

El presidente derechista encaró su discurso tras una ola de éxitos en el Congreso, donde consiguió que le aprobaran todos los proyectos que propuso: la reforma laboral, el descenso en la edad para ser imputado por un delito, el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, y la media sanción por parte del Senado de la ley de glaciares.

“Ha sido uno de los períodos de sesiones extraordinarias más productivos de nuestra historia, y cumpliendo con todas las promesas de campaña hechas en 2025”, manifestó Milei al comienzo de su discurso.

El mandatario aprovechó para criticar a la oposición en el recinto: “Ustedes no pueden aplaudir porque se les escapa la mano de los bolsillos ajenos”.

Además apuntó contra la expresidenta izquierdista Cristina Fernández de Kirchner, actualmente presa por delitos de corrupción. “Manga de ladrones, ignorantes; la justicia social es un robo. Por eso tienen a la suya presa. Sigan con las operetas, que la gente sabe que todo es falso”, afirmó.

Entre los principales ejes de su discurso, Milei señaló tres pilares para impulsar el crecimiento del país: la desregulación de la economía, el fortalecimiento del capital humano y de la productividad nacional, y la profundización de la apertura comercial.

Milei destacó el potencial de Argentina en el sector de exportación de materias primas y energía, así como su ubicación estratégica. Y subrayó la necesidad de mantener el alineamiento con Estados Unidos, al resaltar la ayuda financiera brindada por Washington el año pasado y aludir a la “relación especial” que mantiene con Trump, de quien dijo es un “aliado clave”.

En ese contexto, evocó una consigna electoral de su par estadounidense, y afirmó que “tenemos que crear el siglo de las Américas. Make America Great Again”. Esa frase de Trump en inglés significa “Hagamos grande a Estados Unidos otra vez”, pero Milei la aplicó al continente americano.

El mandatario sostuvo que Argentina posee los minerales cruciales que Occidente requiere, y puso énfasis en la ubicación estratégica del país, con costas en dos océanos y proximidad a la Antártida. “Somos un eslabón natural de la cadena de valor estratégica de Occidente”, aseguró.

Milei se enfrentó a un Congreso aliado

El viernes, Milei se anotó una victoria crucial en el Congreso tras la aprobación de una reforma laboral que modificó de forma radical el mercado de trabajo, la cual fue duramente criticada por los partidos de izquierda y la principal central sindical del país.

“Nos encontramos en esta apertura de sesiones con un Milei mucho más fortalecido en el plano legislativo”, le dijo a The Associated Press el director de la carrera de ciencias políticas de la Universidad Torcuato Di Tella, Juan Negri. “Lo encontramos con un caudal importante, y a través de sus aliados, con un grosor parlamentario que parecía inédito en 2023”.

Por su parte, el asesor presidencial Santiago Caputo declaró el sábado: “Pensar que todavía no arrancó el período de sesiones ordinarias. La oposición no está preparada para lo que viene. Nada puede alterar el curso de los acontecimientos”.

Milei asumió la presidencia en 2023 con una oposición que prometía ejercer una férrea resistencia a las reformas liberales impulsadas por el partido del mandatario, La Libertad Avanza, que entonces era la tercera minoría en ambas cámaras del Congreso. Durante los primeros meses de su mandato, el presidente mantuvo fuertes enfrentamientos con el poder legislativo, al que calificó de “nido de ratas” por obstaculizar sus iniciativas. Además, en reiteradas ocasiones habló de legisladores que “buscan coimas”, e incluso insinuó que en el Congreso hay quienes “venden sus votos”.

En las elecciones legislativas de 2025, La Libertad Avanza, en alianza con el PRO, se consolidó como la primera minoría en ambas cámaras y aseguró el tercio necesario para sostener los vetos presidenciales en el Congreso. Actualmente, esta alianza cuenta con 107 de las 257 bancas en la Cámara de Diputados, mientras que la coalición de izquierda Fuerza Patria y sus aliados suman 98. En el Senado, integrado por 72 miembros, ambas alianzas tienen 24 bancas cada una.

El gobierno también consolidó el apoyo de aliados que anteriormente se mantenían más reservados o incluso eran críticos, como algunos miembros del PRO, “que ahora juegan perfectamente alineados con el oficialismo”, afirmó Gustavo Marangoni, politólogo de Buenos Aires y director de la consultora de economía, finanzas y opinión pública M&R Asociados, en declaraciones a la AP.

Asimismo, Milei se vio favorecido por la actitud de varios gobernadores provinciales, quienes, más allá del partido político al que pertenecen, advierten la conveniencia de negociar con el gobierno nacional, apuntó Marangoni.

A esto se suma que el movimiento peronista en Argentina atraviesa un momento de división interna y carece de un liderazgo claro tras la detención de Fernández de Kirchner, una de sus principales referentes.

Para cerrar su discurso, Milei retomó la consigna de La Libertad Avanza, “Viva la libertad, carajo”, y la enlazó con una adaptación del lema de su aliado Trump: “Hagamos a la Argentina grande nuevamente”.

