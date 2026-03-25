Milei aumenta presupuesto de las Fuerzas Armadas un día después de 50 aniversario de golpe de Estado

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Manifestantes sostienen fotos de personas que desaparecieron durante la última dictadura militar en Argentina (1976-1983) durante una concentración por el aniversario del golpe de Estado que llevó al régimen militar al poder en Buenos Aires, Argentina, el martes 24 de marzo de 2026. (AP Foto/Víctor R. Caivano) AP

El jefe de gabinete de ministros Manuel Adorni informó a la prensa que se destinará “el 10% de los ingresos fiscales provenientes de las privatizaciones” de empresas estatales a “la compra de armamento y bienes de capital para nuestro sistema de defensa nacional”.

Agregó que “es hora de pasar página e inaugurar un nuevo ciclo. Las Fuerzas Armadas ya han demostrado ser democráticas, es hora de reconstruir el instrumento militar y ponerlas en el lugar que cualquier nación madura y seria tiene”.

El anuncio tuvo lugar un día después de una multitudinaria marcha en Buenos Aires con motivo de cumplirse medio siglo del último golpe de Estado que instauró una de las dictaduras más sangrientas en Latinoamérica durante los años 70, con 30.000 personas desaparecidas, según organismos de derechos humanos.

Si bien Milei ha condenado las atrocidades cometidas por el régimen militar de 1976 a 1983, tiene una visión crítica de los gobiernos de centroizquierda que lo antecedieron en el poder por, a su juicio, promover una visión sesgada que romantizó el accionar de los grupos guerrilleros que operaron en los años que previos al golpe y un revanchismo contra las Fuerzas Armadas.

En la misma línea argumental, Adorni sostuvo que desde el retorno de la democracia en 1983 “fue política de Estado desfinanciar el instrumento militar con el objetivo de neutralizar a las Fuerzas Armadas como actor político y asegurar la estabilidad democrática”.

Añadió que “luego de 50 años el resultado son Fuerzas Armadas mal pagas e insuficientemente equipadas para hacerle frente a los desafíos del presente. Esto es absolutamente inaceptable”.

El aumento de la inversión estatal en la reconstrucción del sistema de defensa contrasta con los recortes en las políticas de derechos humanos en el marco del plan de austeridad impulsado por Milei para terminar con el déficit fiscal. Organismos de derechos humanos denunciaron que como parte de ese ajuste, el gobierno degradó a subsecretaría a la secretaría de Derechos Humanos, se desmantelaron equipos de relevamiento de archivos de las Fuerzas Armadas que nutren las causas judiciales contra los represores y se despidió personal. FUENTE: AP