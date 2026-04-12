Mikal Bridges ingresa 23 segundos y extiende a 638 juegos la racha activa más larga de la NBA

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Mikal Bridges (25), de los Knicks de Nueva York, celebra después de encestar un triple durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA contra los Wizards de Washington el domingo 22 de marzo de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Frank Franklin II) AP

Eso elevó a 638 los partidos consecutivos de Bridges, quien nunca se ha perdido uno en su carrera profesional. Recientemente superó a Andre Miller para colocarse con la octava racha más larga en la historia de la NBA.

Bridges fue el único titular de los Knicks que vio acción, con el equipo ya asegurado como el tercer preclasificado de la Conferencia Este. El entrenador Mike Brown indicó que solo permitiría que el escolta jugara el tiempo suficiente para extender la racha, y el suplente Jordan Clarkson ya caminaba hacia la mesa del anotador para reemplazarlo incluso antes del salto inicial.

Los Knicks ganaron el salto y tuvieron la primera posesión. En cuanto regresaron a defender, Bridges cometió una falta para detener el juego y fue retirado.

Cinco jugadores de la NBA tuvieron rachas de más de 700 partidos, encabezados por los 1.192 de A.C. Green.

“Es una locura porque la gestión de cargas es un término real. Y es algo en lo que piensa todo el mundo, no solo el grupo médico de rendimiento, sino también los entrenadores, los jugadores individualmente, los agentes, los familiares, y a la gente se le presiona para que se tome descanso por cualquier motivo. Así que, para un tipo como él, estar en el número en el que está de partidos consecutivos disputados dice muchísimo”, comentó Brown antes del partido.

La final de la Copa NBA que ganaron los Knicks no cuenta en las estadísticas; de lo contrario, a Bridges se le habría acreditado haber jugado 83 partidos en una temporada de 82 por segunda vez en cuatro años. Disputó 56 encuentros con Phoenix en 2022-23 antes de ser traspasado a Brooklyn en el intercambio por Kevin Durant, y luego apareció en los últimos 27 duelos de los Nets.

Extendió la racha al final de esa temporada al jugar cuatro segundos en el cierre de la temporada regular, y participó seis segundos en el último partido de la temporada 2024-25. Hubo 18 jugadores que llegaron al último día de la temporada regular habiendo jugado todos los partidos. Sion James, de Charlotte, también estaba listo para aparecer en su partido número 82 el domingo en el Madison Square Garden. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP