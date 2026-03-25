Migrantes en el sur de México forman una caravana para tratar de llegar a otras zonas del país

Los migrantes llevan meses en Tapachula, junto a la frontera con Guatemala. Afirman que debido al gran número de llegadas las oficinas migratorias locales están saturadas, no dan respuesta a las peticiones de asilo y los salarios bajos no alcanzan para mejores condiciones de vida. Los migrantes creen que podrían conseguir mejores condiciones en otras regiones de México, pues aseguran que ya no quieren ir a los Estados Unidos.

“Tapachula es un punto rojo del crimen, punto rojo de la estafa. La COMAR e inmigración están sellados, tienen a todos varados acá, pero ahorita todo está cerrado en el sentido que no dan respuesta, no dan documentos, no pasa nada, y el inmigrante aquí se encuentra en condiciones contundentes”, dijo el cubano Joeni Becerra, que empleó las siglas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados

Joandri Velázquez Zaragoza, un cubano de 40 años de edad, llegó a Tapachula en agosto de 2024 e intentó obtener una cita de CBP One -una plataforma para solicitar una cita por internet para pedir asilo al gobierno estadounidense- pero no tuvo suerte. Tras la llegada de Donald Trump a la presidencia y la cancelación del programa, el cubano emprendió una petición de asilo en México que también le fue rechazada aún cuando solicitó una revisión de su caso.

Debido a las precariedades decidió sumarse a la caravana porque quiere ayudar a su esposa y dos hijos, que siguen en Cuba y le han dicho que la situación en la isla ha empeorado por los apagones masivos y la falta de alimentos.

“Tomé la decisión de seguir el curso de esta caravana porque aquí sin papeles no hay oportunidad y nos sentimos los migrantes como presos en Tapachula”, dijo el hombre, que es pastor evangélico pero también trabaja como albañil.

La caravana avanzaba la noche del martes por la carretera México 200, la misma ruta que han seguido otros éxodos, seguida de patrullas de la Guardia Nacional, el Instituto Nacional de Migración y corporaciones de policías locales, que no intentaron detenerlos.

El mismo día que el grupo empezó su marcha, el gobierno mexicano anunció un acuerdo para impulsar la inclusión laboral de personas en situación de movilidad en los estados del sur como Campeche, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.

El Colectivo de Monitoreo Frontera Sur, que integra a organizaciones de la sociedad civil que observan el fenómeno migratorio, alertó esta semana que las personas en tránsito llegan a pagar hasta 40.000 pesos mexicanos por la gestión de sus trámites, muchos de los cuales deberían ser gratuitos. También señaló que el aumento de la militarización de la frontera sur y del triángulo norte de Centroamérica ha incrementado los riesgos y abusos a la población migrante.

Apenas el lunes las autoridades aseguraron un camión en el que eran transportados 229 migrantes en el sureño estado de Veracruz, en la ruta del Golfo de México, controlada por el crimen organizado.

Escenas como el camión con centenares de migrantes y las caravanas no se veían desde hace meses tras el endurecimiento de las políticas migratorias de Trump. Durante el mandato de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum se han reportado al menos 17 caravanas que pretendían salir del sur.

El último grupo que intentó movilizarse hacia otras regiones de México fue en octubre del 2025, pero fue disuelto pocos días después en el vecino estado de Oaxaca, aún en el sur de México, como la mayoría de los grupos que lo habían intentado.

FUENTE: AP