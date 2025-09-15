"Ya estaba en las últimas": Exvocalista de la Charanga Habanera agradece apoyo en su rehabilitación en Miami

David Montes de Oca, conocido artísticamente como el Dandy y exvocalista de la Charanga Habanera, reapareció públicamente para agradecer el apoyo recibido durante su proceso de rehabilitación por consumo de drogas en Miami.
David Montes de Oca, conocido artísticamente como el Dandy y exvocalista de la Charanga Habanera, reapareció públicamente para agradecer el apoyo recibido durante su proceso de rehabilitación por consumo de drogas en Miami.
En un video difundido en TikTok por la cuenta @conductadade, que forma parte de una entrevista concedida al youtuber dominicano Destino Tolk, el cantante se mostró conmovido al relatar cómo fue rescatado cuando atravesaba una situación crítica.
“Primero que todo, agradecer a la página Conducta, excelente persona este señor y su esposa. Que Dios bendiga a su familia todos los días, porque él fue el que me recogió y me puso en un centro de rehabilitación de drogadictos anónimos, donde estuve prácticamente dos meses, iba para tres meses ya”, expresó.
El artista confesó que había llegado a un punto límite en el que la droga dejó de producirle placer y solo le generaba sufrimiento.
“Ya estaba cansado, ya no disfrutaba el high de eso que te da la droga. Sentía el paniqueo, me sentía mal, no lo disfrutaba. Un día le dije a un socio: ‘Compadre, llévame a cualquier lugar, al centro, pero necesito moverme ya. Sácame de aquí’”.
Montes de Oca recordó con dureza cómo se veía en ese momento:
“Me vi flaco, delgado, con la piel toda quemada, la boca toda pa’ candela… y dije: sácame de aquí, compadre”.
La cuenta Conducta Dade, que en julio había informado sobre el inicio de su rehabilitación, confirmó que el cantante continúa firme en el camino de su recuperación y que no ha dejado de luchar contra la adicción.
La historia del Dandy ha conmovido a miles de seguidores que lo recuerdan sobre los escenarios en Cuba y que hoy lo acompañan desde la distancia en este proceso de sanación.
“Yo sinceramente ya estaba en las últimas. No tenía nada. Pero gracias a la ayuda, aquí estoy, con deseos de seguir”, concluyó el exvocalista.
