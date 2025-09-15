"Ya estaba en las últimas": Exvocalista de la Charanga Habanera agradece apoyo en su rehabilitación en Miami

David Montes de Oca, conocido artísticamente como el Dandy y exvocalista de la Charanga Habanera , reapareció públicamente para agradecer el apoyo recibido durante su proceso de rehabilitación por consumo de drogas en Miami .

En un video difundido en TikTok por la cuenta @conductadade, que forma parte de una entrevista concedida al youtuber dominicano Destino Tolk, el cantante se mostró conmovido al relatar cómo fue rescatado cuando atravesaba una situación crítica.

“Primero que todo, agradecer a la página Conducta, excelente persona este señor y su esposa. Que Dios bendiga a su familia todos los días, porque él fue el que me recogió y me puso en un centro de rehabilitación de drogadictos anónimos, donde estuve prácticamente dos meses, iba para tres meses ya”, expresó.

El artista confesó que había llegado a un punto límite en el que la droga dejó de producirle placer y solo le generaba sufrimiento.

Hoy compartimos con ustedes un momento especial gracias a Destino que nos permitió traer esta entrevista con El Dandy, ex cantante de La Charanga Habanera . Después de conversar con él, sentimos una enorme alegría al ver el gran paso que ha dado, demostrando que con decisión y coraje siempre es posible levantarse. Que su historia sea inspiración para muchas personas que luchan día a día: con voluntad y determinación, el cambio es posible . Le enviamos nuestras bendiciones y los mejores deseos de éxito en su camino y en su carrera musical. @Destino tolk #CapCut

“Ya estaba cansado, ya no disfrutaba el high de eso que te da la droga. Sentía el paniqueo, me sentía mal, no lo disfrutaba. Un día le dije a un socio: ‘Compadre, llévame a cualquier lugar, al centro, pero necesito moverme ya. Sácame de aquí’”.

Montes de Oca recordó con dureza cómo se veía en ese momento:

“Me vi flaco, delgado, con la piel toda quemada, la boca toda pa’ candela… y dije: sácame de aquí, compadre”.

Un proceso que sigue en pie

La cuenta Conducta Dade, que en julio había informado sobre el inicio de su rehabilitación, confirmó que el cantante continúa firme en el camino de su recuperación y que no ha dejado de luchar contra la adicción.

La historia del Dandy ha conmovido a miles de seguidores que lo recuerdan sobre los escenarios en Cuba y que hoy lo acompañan desde la distancia en este proceso de sanación.

“Yo sinceramente ya estaba en las últimas. No tenía nada. Pero gracias a la ayuda, aquí estoy, con deseos de seguir”, concluyó el exvocalista.