Voraz incendio destruye la casa de una familia argentina en North Miami Beach

Alrededor de las 4:30 am de este jueves, un incendio de grandes proporciones se desató en una vivienda de la calle 144 y y la avenida 15 en North Miami Beach .

El propietario de la casa intentó apagar las llamas con una manguera del jardín, no obstante, el fuego ardía sin control.

“Fui al cuarto de los perros y no encontraba uno, rompí una ventana, una puerta, estaba desesperado, no sabía cómo encontrar al perro y ya estamos todos bien”, dijo José Patalano, propietario de la vivienda.

Abrieron una cuenta GoFundMe para recaudar fondos que los ayuden a iniciar desde cero.

Los vecinos más cercanos a la propiedad se acercaron preocupados a observar lo ocurrido.

“Imagínese que se pase a la otra casa, porque eso bien peligroso no me di cuenta pensé que era otra cosa más bien porque había mucho policía, yo escuché que una señora decía Pedro, pero ni idea de lo que era, imagínese, vivo al frente me preocupó”, dijo Glesvy Polo, vecina.

Aunque se desconocen las causas del incendio, los bomberos están investigando lo sucedido.