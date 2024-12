VIDEO DE VIGILANCIA muestra el momento que apuñalan a dos personas en La Pequeña Habana

“A través de la investigación descubrimos que el sospechoso tuvo una disputa verbal con la primera víctima en un bar. Luego, el sospechoso regresó, lo apuñaló y fue expulsado del local. Poco después, manejando, se encontró a la segunda víctima, que no tenía nada que ver con el incidente del bar, y ni siquiera había estado en ese bar”, detalló Mike Vega, portavoz de la policía de Miami.

“Yo iba manejando y él me empezó a perseguir hasta que me cerró el paso y me atrincheró. Yo pensaba que él iba a llamar a la policía y bajé la ventanilla del carro para preguntarle y fue cuando él empezó a darme cuchilladas”, explicó Rodríguez Chirinos, la segunda víctima.