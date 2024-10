VIDEO: El Taiger no tiene Seguro Médico ni dinero para enfrentar los gastos del Hospital Jackson

En una reciente entrevista con el programa de redes sociales Farandula 305, Marcel Reinosa, mánager del cantante cubano El Taiger , reveló que el artista no cuenta con seguro médico en Estados Unidos , ni dispone de un fondo económico para hacer frente a los elevados costos de la atención que está recibiendo en el Hospital Jackson Memorial.

Reinosa informó que los riñones del artista han comenzado a funcionar gradualmente y su cuerpo ha mostrado la capacidad de regular su temperatura de manera autónoma. “Es un gran avance que su cuerpo empiece a reaccionar por sí solo”, afirmó el mánager. También destacó que El Taiger no presenta signos de muerte cerebral, lo que proporciona "cien por ciento de esperanza" para su recuperación.

Embed View this post on Instagram A post shared by Enrique Santos (@enriquesantos)

Sin embargo, el mánager reconoció que el proceso sigue siendo incierto, ya que la inflamación en el cerebro del cantante no ha disminuido por completo. Los médicos continúan realizando pruebas constantes para monitorear su evolución. “Hasta que no baje la inflamación no se puede determinar nada con certeza”, explicó Reinosa, subrayando la importancia de los exámenes que se realizarán en los próximos días.