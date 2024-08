Venezolano de Miami arrestado por grabar a mujeres en los probadores de una tienda Goodwill

“Que reciba todo el peso de la ley, porque eso no se debe hacer, hay que respetar a las personas, el respeto es lo primero el que quiere vivir en sociedad tiene que respetar”, dijo Manuel Santa Ayala, residente del área.

Al ser detenido, el hombre de origen venezolano admitió haber estado en la tienda en las fechas mencionadas, pero negó haber grabado y fotografiado a las víctimas. En su lugar, indicó que estaba haciéndose autorretratos.

“Una como mujer va muy confiada que tenemos un probador privado y una está confiada que se quita la ropa, entonces, en los alrededores de ese probador debe haber más seguridad de parte de la tienda”, dijo Yenny Infante, residente del área.

La tienda está trabajando en conjunto con las autoridades en la investigación que llevan adelante.Esta situación ha despertado el repudio de la comunidad.

“Es bien grave, por eso uno tiene que fijarse bien alrededor para saber que está en un espacio seguro, lo mismo de ese tipo, que de cualquier robo”, dijo Cira Rodríguez, residente del área.

“Yo veo incorrecto, uno debe respetar el espacio de los demás y no le gustaría estar en ese plan de él. Tengo hijas y hermanas y no me gustaría que le sucediera eso nunca en la vida”, dijo Roberto Naranjo, residente del área.

Diego José Rosales Morillo enfrenta tres cargos de vouyerismo y se le fijó una fianza de $7.500.