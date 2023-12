Ultrack inicia demanda formal contra Lenier Mesa y Boris Arencibia por 5 millones de dólares

Una fuente anónima cercana a los implicados proporcionó de manera exclusiva a Periódico Cubano acceso a la demanda presentada por Jorge Batista, también conocido como Ultrack, y su pareja, Amanda Sánchez Pina, contra Alvaro Lenier Mesa, Boris Arencibia y otros tres individuos no identificados específicamente en el documento, pero referidos como John Doe no. 1, John Doe no. 2 y Jane Doe No. 3 (ver demanda en español).