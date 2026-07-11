Miami en alerta por reportes de drones iraníes en Cuba capaces de alcanzar Florida

La exhibición de un dron Shahed-136 en el Hotel Biltmore de Coral Gables sirvió como advertencia pública de políticos y expertos de seguridad sobre la relación militar entre Cuba e Irán. El evento retomó reportes de inteligencia citados por Axios, según los cuales La Habana habría adquirido más de 300 drones militares procedentes de Rusia e Irán desde 2023.

Un dron militar iraní Shahed-136 fue exhibido este miércoles en el Hotel Biltmore de Coral Gables como parte de un evento organizado por United Against Nuclear Iran , una organización bipartidista presidida por el exgobernador de Florida Jeb Bush .

La imagen del aparato dentro de un salón en Miami tuvo un fuerte impacto político: volvió a colocar sobre la mesa el temor de que Cuba pueda convertirse otra vez en una plataforma militar para adversarios de Estados Unidos.

Esta vez, la preocupación no gira alrededor de misiles soviéticos, como en 1962, sino de drones de fabricación iraní con capacidad de largo alcance.

El evento se apoyó en reportes de inteligencia publicados por Axios en mayo, según los cuales el régimen cubano habría adquirido desde 2023 más de 300 drones militares procedentes de Rusia e Irán.

De acuerdo con esa información, funcionarios militares cubanos habrían discutido escenarios de uso de esos aparatos contra la base naval estadounidense de Guantánamo , buques militares y eventualmente Key West , en el sur de Florida.

No existe confirmación pública independiente de todos los detalles del reporte, y La Habana ha rechazado las acusaciones como parte de una campaña de Washington.

El Shahed-136, un arma usada por Irán y Rusia

El dron exhibido fue un Shahed-136, un modelo de fabricación iraní ampliamente utilizado en conflictos recientes, especialmente por Rusia en la guerra contra Ucrania.

Se trata de un dron de ataque de un solo uso, conocido como munición merodeadora o “kamikaze”, diseñado para dirigirse contra objetivos fijos con una carga explosiva.

Su bajo costo, alcance extendido y capacidad para saturar defensas lo han convertido en una herramienta militar de alto impacto en escenarios modernos.

Jeb Bush: “Es una nueva amenaza para el mundo”

Durante el evento, Jeb Bush advirtió que la proliferación de drones iraníes representa una amenaza global.

El exgobernador de Florida recordó el uso de estos aparatos en Medio Oriente y en Ucrania, y afirmó que los reportes sobre una posible presencia de cientos de drones en Cuba deben preocupar a Estados Unidos.

Bush señaló que Washington tiene capacidades para proteger el territorio nacional, pero insistió en que la alianza entre Cuba e Irán añade un factor de riesgo por la cercanía geográfica de la isla con Florida.

Carlos Giménez advierte sobre el alcance hacia Estados Unidos

El congresista republicano Carlos Giménez, representante por Florida, también participó en el evento y subrayó el alcance potencial de los drones.

Giménez afirmó que estos aparatos podrían llegar mucho más allá del sur de Florida si fueran desplegados desde territorio cubano.

Para el legislador, el punto central es que se trata de un arma ofensiva, diseñada para atacar objetivos.

“Si Cuba tiene 300 de estas aeronaves, representa una amenaza para Estados Unidos”, sostuvo.

Mark Wallace: Cuba e Irán, a 90 millas de Florida

Mark Wallace, director ejecutivo de United Against Nuclear Iran y exembajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas para Gestión y Reforma, describió el escenario como un cambio en la arquitectura de seguridad regional.

Wallace advirtió que Estados Unidos debe impedir que Irán proyecte capacidades militares hacia el estrecho de Florida, tal como intenta hacerlo en el estrecho de Ormuz.

Su mensaje fue que la alianza entre La Habana y Teherán no puede verse solo como un problema diplomático, sino como un asunto de seguridad nacional.

Ormuz y Florida: dos estrechos bajo tensión

La comparación con el estrecho de Ormuz no fue casual.

Irán ha usado durante años su posición estratégica en Medio Oriente para amenazar rutas marítimas vitales para el comercio mundial de petróleo.

Wallace sugirió que Washington debe evitar que Teherán gane una capacidad similar de presión cerca de Florida mediante aliados regionales como Cuba.

El estrecho de Florida, por su cercanía con Miami, Key West y rutas marítimas estadounidenses, tiene un valor estratégico evidente para Washington.

Cuba rechaza las acusaciones

Tras la publicación del reporte de Axios, el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla acusó a Estados Unidos de fabricar un caso fraudulento para justificar nuevas sanciones o una eventual intervención militar.

El Gobierno cubano no ofreció una confirmación detallada sobre la adquisición de drones, pero reivindicó el derecho de la isla a la legítima defensa.

Miguel Díaz-Canel también elevó el tono y advirtió que cualquier acción militar estadounidense contra Cuba provocaría un “baño de sangre” y consecuencias imprevisibles para la paz regional.

La Habana habla de defensa, Washington de amenaza

El régimen cubano insiste en que no representa una amenaza para Estados Unidos y que el debate sobre los drones forma parte de una campaña de agresión.

Washington, en cambio, ve la posible presencia de drones rusos e iraníes en Cuba como una amenaza directa por la cercanía con Florida y por el historial de cooperación militar entre La Habana, Moscú y Teherán.

La diferencia de narrativas aumenta la tensión bilateral en un momento en que ambos gobiernos mantienen contactos limitados, sanciones cruzadas y desconfianza extrema.

Giménez descarta opción militar “en este momento”

Aunque el tono del evento fue duro, Carlos Giménez aclaró que no está a favor de una opción militar contra Cuba en este momento.

El congresista dijo que su posición sigue siendo mantener presión económica y política contra La Habana.

También sostuvo que el régimen cubano se debilita cada día más por la crisis interna, las sanciones, el colapso energético y el desgaste social.

Andy Gómez: ataque posible, pero improbable

El analista cubano Andy Gómez, consultado por medios locales, consideró que un ataque con drones desde Cuba es técnicamente posible, pero improbable.

A su juicio, una acción de ese tipo tendría consecuencias catastróficas para el régimen cubano.

Gómez señaló que Cuba se ha convertido en un “Estado fallido” que preocupa a Estados Unidos por su cercanía geográfica, aunque también reconoció que las Fuerzas Armadas cubanas se han debilitado con el paso del tiempo.

Drones, inteligencia artificial y nueva guerra

El debate sobre los drones iraníes en Cuba ocurre en un momento de transformación acelerada de la guerra moderna.

Los drones de bajo costo han demostrado capacidad para golpear infraestructura, saturar defensas aéreas, dañar buques y alterar equilibrios militares.

Giménez advirtió que estas tecnologías avanzan rápidamente, especialmente con la incorporación de inteligencia artificial, sistemas de navegación autónoma y mejoras en alcance y precisión.

Para los expertos reunidos en Coral Gables, el Shahed-136 representa algo más que un aparato militar: simboliza una nueva etapa de amenaza asimétrica.

La crisis cubana como factor de seguridad nacional

El evento en Miami también coincidió con una crisis interna profunda en Cuba.

La isla llega al aniversario del 11 de julio marcada por apagones nacionales, protestas, escasez de combustible, falta de alimentos, colapso de servicios básicos y sanciones de Estados Unidos.

Para algunos analistas, el mayor riesgo no es solo que Cuba pueda albergar drones, sino que el deterioro interno del país genere inestabilidad a 90 millas de Florida.

La posibilidad de una implosión interna del régimen aparece cada vez más en el debate de seguridad regional.

Miami observa a Cuba con alarma

En el sur de Florida, la preocupación por Cuba tiene una dimensión política, histórica y emocional.

Para la comunidad cubanoamericana, los reportes sobre drones iraníes en la isla reactivan memorias de la Crisis de los Misiles, pero también del uso de Cuba como plataforma para adversarios de Estados Unidos.

La diferencia es que ahora la amenaza no requiere grandes bases visibles ni misiles balísticos: los drones pueden ser más baratos, móviles, difíciles de detectar y capaces de saturar defensas si se emplean en número suficiente.

La pregunta que queda abierta

El reporte de inteligencia citado por Axios no significa que un ataque desde Cuba sea inminente.

Pero la exhibición del Shahed-136 en Coral Gables dejó una pregunta instalada: ¿hasta qué punto la alianza entre Cuba, Irán y Rusia puede transformar la seguridad del estrecho de Florida?

Washington dice que observa la amenaza con atención.

La Habana acusa a Estados Unidos de fabricar pretextos para presionarla.

Y Miami, otra vez, queda en el centro de una tensión geopolítica donde Cuba vuelve a ser vista como una pieza estratégica en manos de enemigos de Estados Unidos.