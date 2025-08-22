EEUU suspende emisión de visas de trabajo para camioneros extranjeros

El gobierno de Estados Unidos anunció este jueves la suspensión temporal de la emisión de visas de trabajo para conductores de camiones comerciales , en medio de un creciente debate sobre la seguridad vial y el impacto laboral de los camioneros extranjeros.

La medida fue confirmada por el secretario de Estado, Marco Rubio , quien explicó que la decisión busca responder a preocupaciones tanto de seguridad como económicas.

“El creciente número de conductores extranjeros que manejan grandes camiones con remolque en las carreteras estadounidenses está poniendo en peligro vidas y socavando el sustento de los camioneros estadounidenses”, afirmó Rubio en un mensaje publicado en redes sociales.

El tránsito de camioneros extranjeros, en especial provenientes de México, ha sido objeto de discusión durante años. La polémica se intensificó recientemente con propuestas que exigen a los conductores foráneos dominio pleno del idioma inglés , tras la orden ejecutiva emitida durante la presidencia de Donald Trump que lo estableció como idioma oficial del país.

A principios de agosto, Harjinder Singh , un conductor de origen indio que estaba en el país sin autorización legal, provocó un choque mortal al realizar un giro indebido en una autopista, unos 80 kilómetros al norte de West Palm Beach. Su camión impactó contra una minivan, causando la muerte del conductor y de dos pasajeros.

El caso generó indignación y presiones políticas, aunque Rubio no hizo referencia directa al accidente al anunciar la suspensión de visas.

Las autoridades informaron que Singh había ingresado ilegalmente a Estados Unidos en 2018 a través de México. Pese a ello, obtuvo una licencia de conducir comercial en California, uno de los 19 estados —además del Distrito de Columbia— que emiten permisos sin importar el estatus migratorio, de acuerdo con el Centro Nacional de Derecho de Inmigración.

Cruce de acusaciones políticas

El caso también desató un enfrentamiento político. La oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, aseguró que Singh recibió un permiso de trabajo durante la administración de Donald Trump. Sin embargo, una portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, desmintió esa versión y aclaró que la solicitud fue rechazada en septiembre de 2020 y que el permiso finalmente fue otorgado en junio de 2021, ya bajo la presidencia de Joe Biden.

Actualmente, Singh enfrenta tres cargos estatales de homicidio vehicular además de violaciones migratorias. El gobierno federal solicitó que, una vez concluido el proceso penal, sea transferido a la custodia de ICE para continuar con los procedimientos de inmigración.

Medida bajo la lupa

La decisión de suspender las visas para camioneros extranjeros ha generado reacciones divididas. Para algunos sectores, representa una medida necesaria para proteger empleos y reforzar la seguridad vial, mientras que críticos advierten que podría afectar la cadena de suministros en un país que depende fuertemente del transporte terrestre para el comercio interno.