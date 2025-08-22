americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
camioneros

EEUU suspende emisión de visas de trabajo para camioneros extranjeros

La medida fue confirmada por el secretario de Estado, Marco Rubio

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Marco Rubio
AMN-GEN EEUU-CAMIONEROS ADOLESCENTES
Associated Press

El gobierno de Estados Unidos anunció este jueves la suspensión temporal de la emisión de visas de trabajo para conductores de camiones comerciales, en medio de un creciente debate sobre la seguridad vial y el impacto laboral de los camioneros extranjeros.

La medida fue confirmada por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien explicó que la decisión busca responder a preocupaciones tanto de seguridad como económicas.

“El creciente número de conductores extranjeros que manejan grandes camiones con remolque en las carreteras estadounidenses está poniendo en peligro vidas y socavando el sustento de los camioneros estadounidenses”, afirmó Rubio en un mensaje publicado en redes sociales.

Un debate de larga data

El tránsito de camioneros extranjeros, en especial provenientes de México, ha sido objeto de discusión durante años. La polémica se intensificó recientemente con propuestas que exigen a los conductores foráneos dominio pleno del idioma inglés, tras la orden ejecutiva emitida durante la presidencia de Donald Trump que lo estableció como idioma oficial del país.

En medio de estas tensiones, un accidente fatal ocurrido en Florida avivó la controversia.

El accidente que aceleró la decisión

A principios de agosto, Harjinder Singh, un conductor de origen indio que estaba en el país sin autorización legal, provocó un choque mortal al realizar un giro indebido en una autopista, unos 80 kilómetros al norte de West Palm Beach. Su camión impactó contra una minivan, causando la muerte del conductor y de dos pasajeros.

El caso generó indignación y presiones políticas, aunque Rubio no hizo referencia directa al accidente al anunciar la suspensión de visas.

Las autoridades informaron que Singh había ingresado ilegalmente a Estados Unidos en 2018 a través de México. Pese a ello, obtuvo una licencia de conducir comercial en California, uno de los 19 estados —además del Distrito de Columbia— que emiten permisos sin importar el estatus migratorio, de acuerdo con el Centro Nacional de Derecho de Inmigración.

Cruce de acusaciones políticas

El caso también desató un enfrentamiento político. La oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, aseguró que Singh recibió un permiso de trabajo durante la administración de Donald Trump. Sin embargo, una portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, desmintió esa versión y aclaró que la solicitud fue rechazada en septiembre de 2020 y que el permiso finalmente fue otorgado en junio de 2021, ya bajo la presidencia de Joe Biden.

Actualmente, Singh enfrenta tres cargos estatales de homicidio vehicular además de violaciones migratorias. El gobierno federal solicitó que, una vez concluido el proceso penal, sea transferido a la custodia de ICE para continuar con los procedimientos de inmigración.

Medida bajo la lupa

La decisión de suspender las visas para camioneros extranjeros ha generado reacciones divididas. Para algunos sectores, representa una medida necesaria para proteger empleos y reforzar la seguridad vial, mientras que críticos advierten que podría afectar la cadena de suministros en un país que depende fuertemente del transporte terrestre para el comercio interno.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - En esta imagen, tomada el 31 de julio de 2019, el entonces asesor de Seguridad Nacional John Bolton habla con reporteros en la Casa Blanca, en Washington. (AP Foto/Carolyn Kaster, archivo)

FBI registra la casa y la oficina de John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional de Trump

El CEO de Nvidia, Jensen Huang, llega antes del discurso del presidente Donald Trump en una cumbre de IA en el auditorio Andrew W. Mellon, el miércoles 23 de julio de 2025, en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

Nvidia está en conversaciones con gobierno de Trump sobre un nuevo chip para China

ARCHIVO - El interior de la cámara de ejecución en la Penitenciaría Federal en Terre Haute, Indiana, 22 de marzo de 1995. (AP Foto/Chuck Robinson, archivo)

Impulso de Trump por pena de muerte enfrenta retos tras bloqueos judiciales a decisiones previas

Soldados de la Guardia Nacional saludan al paso del vehículo del presidente Donald Trump cerca de la Casa Blanca, el jueves 21 de agosto de 2025, en Washington. (AP Foto/Jacquelyn Martin)

Tropas de la Guardia Nacional portarán armas en DC tras orden de Trump

Destacados del día

EEUU suspende emisión de visas de trabajo para camioneros extranjeros

EEUU suspende emisión de visas de trabajo para camioneros extranjeros

ARCHIVO - En esta imagen, tomada el 31 de julio de 2019, el entonces asesor de Seguridad Nacional John Bolton habla con reporteros en la Casa Blanca, en Washington. (AP Foto/Carolyn Kaster, archivo)

FBI registra la casa y la oficina de John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional de Trump

Tribunal de Apelaciones de Nueva York anula multa de 500 millones de dólares contra Trump en caso civil de Letitia James

Tribunal de Apelaciones de Nueva York anula multa de 500 millones de dólares contra Trump en caso civil de Letitia James

CUBA: Polémica en redes por video de enfermera cubana bailando en hospital

CUBA: Polémica en redes por video de enfermera cubana bailando en hospital

En esta imagen, tomada el 19 de agosto de 2025 y distribuida por el servicio de prensa de la 127ma Brigada Separada de Defensa Territorial, soldados de entre 18 y 24 años realizan formación militar cerca de Járkiv, Ucrania. (Anatolii Lysianskyi/127ma Brigada Separada de Defensa Territorial vía AP)

Trump frustrado tras creer que había avanzado en las conversaciones entre Rusia y Ucrania

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter