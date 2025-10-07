americateve

El Taiger

Se filtran imágenes de El Taiger en el hospital un año después de su asesinato

A un año de la muerte de El Taiger, se filtran imágenes del reguetonero cubano en el hospital tras el tiroteo ocurrido en Hialeah. La difusión ha causado conmoción entre sus seguidores y críticas por falta de respeto a su memoria

americateve | Redacción América Noticias Miami
El Taiger

A poco más de un año del fallecimiento del reconocido reguetonero cubano El Taiger, comenzaron a circular en redes sociales imágenes inéditas del artista mientras permanecía hospitalizado tras el tiroteo que le costó la vida en octubre de 2024.

Las fotografías, compartidas en distintas plataformas digitales, muestran al cantante en el hospital de Miami donde fue atendido de emergencia tras recibir un impacto de bala en la cabeza durante un suceso ocurrido en una vivienda en Hialeah.

Aunque la autenticidad de las imágenes no ha sido confirmada oficialmente, la filtración ha generado indignación y controversia entre los seguidores del músico, quienes consideran que la publicación de este tipo de contenido vulnera su privacidad y la de su familia.

IMG_2284

Reacciones en redes: indignación y tristeza entre los fans

En redes sociales, cientos de usuarios expresaron su molestia por la difusión del material.

“Esto es una falta de respeto. Su familia merece paz, no revivir ese dolor”, escribió un fan en Instagram.

Otros internautas, sin embargo, aprovecharon el momento para rendir homenaje al artista, recordando su legado en el reguetón cubano y su impacto dentro de la música urbana.

El Taiger, cuyo nombre real era José Manuel Carvajal Zaldívar, murió el 10 de octubre de 2024, tras varios días en coma producto de las heridas sufridas durante el tiroteo. Tenía 37 años.

El legado de El Taiger sigue vivo

A pesar de la tragedia, la música de El Taiger continúa sonando con fuerza dentro y fuera de Cuba.

Sus temas, caracterizados por la mezcla de reguetón, trap y sonidos urbanos, lo convirtieron en una de las voces más influyentes de su generación.

En plataformas como YouTube y Spotify, sus canciones siguen acumulando millones de reproducciones, mientras artistas y seguidores lo recuerdan como una figura clave del movimiento urbano cubano.

Filtraciones y privacidad: un debate recurrente

El caso de El Taiger reabre el debate sobre la privacidad de las celebridades y los límites del sensacionalismo digital.

Expertos en comunicación han advertido que la difusión de imágenes sensibles sin consentimiento no solo vulnera derechos, sino que también afecta la memoria de las víctimas y el bienestar emocional de sus familias.

La familia del artista no ha emitido un comunicado oficial respecto a la reciente filtración, aunque allegados al entorno del cantante han pedido respeto en sus redes sociales.

Conclusión: respeto y memoria para una leyenda urbana

A un año de su partida, El Taiger sigue presente en la memoria colectiva de la música cubana.

Mientras su legado continúa inspirando a nuevas generaciones, la filtración de estas imágenes recuerda la importancia de la ética y la empatía en tiempos de viralidad digital.

