americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Díaz-Canel

VIDEO: Díaz-Canel regaña a los dirigentes de La Habana por no participar en el trabajo voluntario

El dictador cubano, Miguel Díaz-Canel, arremetió contra los cuadros de La Habana, exigiendo respuestas por la falta de participación en las tareas de limpieza que se orientaron para solucionar los problemas acumulados en la capital.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Díaz-Canel

El dictador cubano exigió que los coordinadores rindan cuentas “con nombres y apellidos” por la falta de participación en las jornadas de limpieza de la capital.

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel criticó duramente a los cuadros del Partido Comunista de Cuba (PCC) en La Habana, por no haber acudido al trabajo voluntario de limpieza convocado para enfrentar la crisis de basura que afecta a la capital.

En una reunión transmitida por la televisión estatal, el mandatario reconoció que en varios municipios “no salió nadie a trabajar”, señalando directamente a los coordinadores y delegados locales por su falta de compromiso.

“En Diez de Octubre, uno de los territorios más complicados con la basura, no se trabajó. Hubo lugares en Playa donde no se hizo nada. En La Lisa, que está bastante complicada, tampoco salió nadie”, expresó Díaz-Canel visiblemente molesto.

Embed

“Los coordinadores deben rendir cuentas”

El gobernante aseguró que, aunque algunas instituciones estatales respondieron positivamente al llamado, en muchos barrios no hubo ninguna movilización.

“Es verdad que hubo una respuesta buena de las instituciones, pero hay barrios donde no salió nadie a trabajar en la recogida de basura. En esos lugares, los delegados y coordinadores políticos tienen que rendir cuentas con nombres y apellidos”, sentenció.

Las declaraciones del presidente llegan en medio de una grave crisis sanitaria en La Habana, donde se acumulan más de 35.000 metros cúbicos de basura sin recoger en múltiples zonas.

Crisis de basura y falta de planificación

A pesar de los esfuerzos de las autoridades, la recogida de desechos sigue siendo insuficiente. La falta de camiones recolectores, combustible y personal operativo ha provocado montañas de basura en calles y avenidas principales.

Díaz-Canel reconoció los problemas de gestión y pidió una “sistematización” de las labores de limpieza:

“Hicimos un esfuerzo este fin de semana, pero no vamos a resolverlo todo. Ya la gente vio una reacción. Ahora lo que todos se preguntan es cómo se va a sostener. Lo vamos a sostener si todos trabajamos”, aseguró el domingo durante un recorrido en una jornada de trabajo voluntario.

Creciente descontento popular

En redes sociales, los habaneros expresaron su frustración ante el llamado del régimen.

“Nadie quiere participar en esa payasada”, escribió un usuario en Facebook.

Otros ciudadanos criticaron que la responsabilidad de la limpieza urbana corresponde al gobierno, no a la población.

“La gente tiene que trabajar para sobrevivir, no limpiar gratis lo que el Estado no recoge”, comentó otra internauta.

Apagones y falta de agua agravan la crisis

La crisis de saneamiento se suma a otros problemas estructurales.

Los apagones diarios, que pueden extenderse por más de diez horas, afectan directamente el bombeo de agua, dejando a más de 248.000 personas sin suministro en la capital.

La falta de recursos y el deterioro de la infraestructura impiden ofrecer soluciones sostenibles, mientras el malestar social crece con cada jornada de apagones, escasez y basura acumulada.

Una economía en caída libre

La contracción del PIB cubano en un 11 % refleja la magnitud del colapso económico.

Con una población agotada por la crisis, la inflación y los servicios colapsados, el descrédito del gobierno se profundiza.

La ciudadanía percibe los llamados al trabajo voluntario como un intento de transferir al pueblo la responsabilidad del fracaso estatal en la gestión pública.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
diaz-canel amenaza con cerrar negocios privados en cuba por consumo electrico: no se puede permitir el derroche, aunque puedan pagar la electricidad

Díaz-Canel amenaza con cerrar negocios privados en Cuba por consumo eléctrico: "No se puede permitir el derroche, aunque puedan pagar la electricidad"

Por Redacción América Noticias Miami
diaz-canel moviliza militares y convoca reunion de emergencia en la habana tras las protestas y cacerolazos

Díaz-Canel moviliza militares y convoca reunión de emergencia en La Habana tras las protestas y cacerolazos

Por Redacción América Noticias Miami
espana acuerda nueva reestructuracion de la deuda de cuba por mas de 193 millones de euros

España acuerda nueva reestructuración de la deuda de Cuba por más de 193 millones de euros

Por Redacción América Noticias Miami
desgarrador: madre cubana vive momentos de angustia tras la detencion de su esposo por ice en houston

DESGARRADOR: Madre cubana vive momentos de angustia tras la detención de su esposo por ICE en Houston

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

DESGARRADOR: Madre cubana vive momentos de angustia tras la detención de su esposo por ICE en Houston

DESGARRADOR: Madre cubana vive momentos de angustia tras la detención de su esposo por ICE en Houston

El régimen cubano enviará militares a entrenarse en Bielorrusia, aliado clave de Moscú en la guerra de Ucrania

El régimen cubano enviará militares a entrenarse en Bielorrusia, aliado clave de Moscú en la guerra de Ucrania

VIDEO: Díaz-Canel regaña a los dirigentes de La Habana por no participar en el trabajo voluntario

VIDEO: Díaz-Canel regaña a los dirigentes de La Habana por no participar en el trabajo voluntario

El primer ministro canadiense Mark Carney con el presidente estadounidense Donald Trump en la Oficina Oval en la Casa Blanca en Washington el 7 de octubre del 2025. (AP foto/Evan Vucci)

En su reunión con Carney, Trump expresa ambivalencia sobre el futuro del T-MEC

CRISIS TOTAL: La termoeléctrica Antonio Guiteras sale del sistema eléctrico nacional por fallo en caldera

CRISIS TOTAL: La termoeléctrica Antonio Guiteras sale del sistema eléctrico nacional por fallo en caldera

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter