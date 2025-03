Salen NUEVOS detalles sobre exoficial de Inteligencia Cubana arrestado en Florida por ICE

Hasta este momento, las autoridades no han revelado la identidad de este ex agente del régimen cubano detenido, quien sólo se sabe que tendría alrededor de 71 años y no es, como se especuló inicialmente, Luis Raúl González Pardo, ex piloto que formó parte de las tripulaciones de los cazas que derribaron las avionetas de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996.