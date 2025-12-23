Robaba aguacates en Miami-Dade para comprar regalos de Navidad a sus hijos: termina arrestado

El sospechoso fue sorprendido de madrugada con unas 400 libras de aguacates robados. Enfrenta cargos por hurto mayor e invasión a propiedad privada en Florida .

El robo ocurrió en una zona agrícola del sur de Miami-Dade.

Un vecino del suroeste de Miami-Dade , identificado como Edel Pérez , de 29 años , fue arrestado tras ser sorprendido robando aguacates de un huerto agrícola en la zona rural de Redland , en un hecho que, según dijo a la Policía, tenía como objetivo recaudar dinero para comprar regalos de Navidad a sus hijos .

De acuerdo con un reporte policial citado por Local 10 , el incidente ocurrió alrededor de las 2:30 de la madrugada , cuando un agente de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO) patrullaba el área cercana a Southwest 217th Avenue y 320th Street .

Durante el recorrido, el oficial notó un Mercedes-Benz estacionado de forma sospechosa junto a los terrenos de Grove Services Incorporated , una finca dedicada a la producción agrícola. Al investigar, observó a un hombre vestido completamente de negro recogiendo aguacates dentro del huerto.

Al acercarse, el agente descubrió que el sospechoso había acumulado grandes cantidades de aguacates en bolsas negras, varias de las cuales ya habían sido cargadas en el maletero del vehículo.

Una inspección posterior determinó que Pérez tenía aproximadamente 400 libras de aguacates, presuntamente robados tras ingresar a la propiedad por un agujero en la cerca.

La confesión: “Quería venderlos para comprar regalos”

Según el informe policial, Pérez admitió que sabía que estaba tomando algo que no le pertenecía, pero explicó que se encontraba desempleado y que su intención era vender los aguacates en la calle para reunir dinero y comprar regalos de Navidad para sus dos hijos.

A pesar de la justificación, los agentes procedieron a su arresto inmediato.

Cargos y consecuencias legales

El sospechoso enfrenta cargos por hurto mayor e invasión a propiedad privada agrícola, delitos que en Florida conllevan consecuencias penales severas.

Tras su arresto, fue trasladado al Centro Correccional Turner Guilford Knight, donde permanecía detenido con una fianza fijada en 5.000 dólares.

Según la ley de Florida:

El hurto mayor puede ser un delito grave de tercer grado , castigado con hasta cinco años de prisión , si el valor de lo robado se encuentra entre 750 y 20.000 dólares .

Si el valor supera los 100.000 dólares , puede convertirse en un delito grave de primer grado , con penas de hasta 30 años de cárcel .

Las sanciones también pueden incluir multas, libertad condicional y restitución económica a la víctima.

En cuanto a la invasión de propiedad privada, generalmente se considera un delito menor de primer grado, con hasta un año de cárcel y una multa de 1.000 dólares, aunque puede agravarse si existen daños significativos u otras circunstancias.

Un caso que reabre el debate social

El arresto ha generado reacciones encontradas en redes sociales, donde algunos usuarios expresaron compasión por la motivación del acusado, mientras otros subrayaron la gravedad de los delitos y el impacto que este tipo de robos tiene en productores agrícolas del sur de Florida, una región que ha sufrido reiterados casos de hurtos en fincas durante los últimos años.