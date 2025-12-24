americateve

Hialeah

Revelan posible motivo del crimen: fiscalía expone inquietantes detalles en caso del adolescente cubano que mató a su madre en Hialeah

Fiscalía revela un posible móvil en el caso del adolescente cubano acusado de matar a su madre en Hialeah: fascinación por la violencia y pruebas digitales

Por Redacción América Noticias Miami
Derek Rosa.png

La Fiscalía plantea que el joven habría actuado por una fascinación con la violencia y que compartió imágenes del crimen horas después del asesinato.

Un caso que vuelve a estremecer a Hialeah

Nuevas revelaciones judiciales han añadido un giro perturbador al caso de Derek Rosa, el adolescente cubano acusado de asesinar brutalmente a su madre, Irina García, en su vivienda de Hialeah en octubre de 2023.

Durante una audiencia reciente, fiscales y abogados defensores debatieron la admisibilidad de pruebas calificadas como “altamente sensibles”, luego de que la Fiscalía expusiera un posible móvil del crimen: el presunto interés del menor en la violencia extrema y su intención de compartir imágenes del cadáver con amigos, según documentos judiciales citados por El Nuevo Herald.

Miami: Video del interrogatorio al joven cubano Derek Rosa, donde admite cómo mató a su mamá

Lo que sostiene la Fiscalía

De acuerdo con los fiscales, el 12 de octubre de 2023 —cuando tenía apenas 13 años— el menor apuñaló a su madre 46 veces con un cuchillo de cocina, mientras ella dormía. En la vivienda se encontraba también una bebé de apenas dos semanas de nacida.

El fiscal Jonathan Borst indicó ante el tribunal que el Estado busca presentar evidencia que muestre un patrón de fascinación por la sangre y los actos violentos, incluyendo:

  • Testimonio de una exnovia que aseguró que el día del crimen el adolescente le mostró en el autobús escolar un video de suicidio, riéndose mientras lo reproducía.

  • Búsquedas en internet realizadas horas antes del homicidio, como:

    • “¿Cuál es el mejor lugar para apuñalar a alguien?”

    • “Arteria carótida”

    • “¿Puede un cuchillo cortar hueso?”

  • El envío de fotografías del cuerpo sin vida de su madre y un selfie con la mano ensangrentada a un amigo con el que jugaba videojuegos, apenas minutos después del ataque.

Según la Fiscalía, el amigo declaró que el menor se reía de las imágenes y luego le pidió que llamara al 911.

La defensa intenta frenar pruebas clave

La abogada defensora, Dayliset Rielo, ha solicitado excluir parte del material alegando que es prejudicial e irrelevante, además de intentar abrir otras líneas de investigación.

Entre los puntos de fricción en la audiencia:

  • La defensa buscó insinuar la posible participación del padrastro del menor, algo que la Fiscalía rechazó al afirmar que este se encontraba trabajando como camionero en Georgia.

  • Se debatió una investigación interna relacionada con imágenes de la escena del crimen que habrían circulado en un chat de WhatsApp entre investigadores.

  • Se discutió un resultado de ADN que vincularía evidencia del lugar con un hombre arrestado por agresión sexual en 2016, aunque la defensa afirma que no existe vínculo familiar comprobado.

Confesión bajo la lupa

Los abogados del adolescente también buscan suprimir la confesión hecha a detectives, alegando que el menor no comprendía plenamente sus derechos.

Según la Fiscalía, el joven declaró que apuñaló a su madre en el cuello y en zonas “donde sale mucha sangre”.

La defensa sostiene que el interrogatorio fue inapropiado, citando que el menor preguntó qué era un abogado, no sabía su dirección ni teléfono y tuvo dificultades para leer términos legales básicos.

Un juicio que mantiene en vilo a la comunidad

El juez Richard Hersch rechazó una solicitud de recusación presentada por la defensa y programó nuevas audiencias para inicios de enero, donde se decidirá qué evidencias serán admitidas en el juicio.

El caso continúa generando conmoción nacional, no solo por la edad del acusado, sino por la crudeza de los hechos y los elementos digitales que rodean el crimen.

