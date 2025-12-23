EXCLUSIVA WSJ | EEUU despliega aviones de operaciones especiales y tropas en el Caribe para aumentar presión sobre Maduro

Al menos 10 aeronaves Osprey y varios aviones de carga con personal militar y equipo se suman al mayor despliegue estadounidense en la región en años

Estados Unidos movilizó este lunes un número significativo de aviones de operaciones especiales y aeronaves de transporte militar hacia el Caribe , en lo que representa uno de los mayores movimientos militares recientes en la zona , según reveló el Wall Street Journal (WSJ), citando a funcionarios estadounidenses y datos de rastreo aéreo de fuentes abiertas.

De acuerdo con la información, al menos 10 aeronaves CV-22 Osprey , utilizadas por fuerzas de operaciones especiales, volaron hacia el Caribe desde la Base Aérea de Cannon, en Nuevo México , durante la noche del lunes. A ellas se sumaron aviones de carga C-17 , procedentes de bases militares en Fort Stewart (Georgia) y Fort Campbell (Kentucky) , transportando tropas y equipamiento militar hacia Puerto Rico .

Un funcionario estadounidense confirmó al diario que personal militar y equipos especializados fueron trasladados en estas aeronaves, aunque no se ha precisado el tipo exacto de tropas ni el material movilizado .

El despliegue se produce en un contexto de escalada acelerada por parte de la administración del presidente Donald Trump , que en los últimos días ordenó un bloqueo total a los petroleros que entran y salen de Venezuela , declaró el cierre del espacio aéreo alrededor del país y no descartó ataques aéreos o terrestres contra objetivos del régimen de Nicolás Maduro .

“Tenemos una armada masiva formada, la más grande que jamás hayamos tenido, y con mucha diferencia la mayor en Sudamérica”, declaró Trump el lunes.

Al referirse a la posibilidad de operaciones terrestres, añadió:

“Pronto estaremos iniciando el mismo programa en tierra”.

Estas declaraciones refuerzan la percepción de que Washington está ampliando de forma deliberada sus opciones militares en la región.

Aviones clave para operaciones especiales

Las aeronaves CV-22 Osprey son plataformas de despegue y aterrizaje vertical, utilizadas por fuerzas de élite para inserciones rápidas, rescates, evacuaciones y operaciones encubiertas. La base de Cannon alberga el 27.º Ala de Operaciones Especiales, una de las unidades más activas del Comando de Operaciones Especiales de EE.UU.

Por su parte, los C-17 Globemaster III son aviones estratégicos capaces de transportar vehículos blindados, tropas y grandes volúmenes de equipo a largas distancias, lo que indica preparación logística de alto nivel.

Silencio oficial y señales claras

Hasta el momento, la Casa Blanca y el Departamento de Defensa no respondieron a las solicitudes de comentarios del Wall Street Journal. Sin embargo, el patrón de movimientos —confirmado por datos de rastreo aéreo— sugiere que Estados Unidos está reforzando activamente su presencia militar en el Caribe.

Analistas consideran que este despliegue no implica necesariamente una acción inmediata, pero sí envía una señal contundente al régimen venezolano y a sus aliados internacionales, en especial China, Rusia e Irán.

Un Caribe cada vez más militarizado

El traslado de aeronaves, tropas y equipos se suma a un despliegue aeronaval estadounidense sostenido desde agosto, vinculado oficialmente a operaciones antidrogas, pero que ahora se entrelaza con la estrategia de presión total sobre el gobierno de Maduro.

En conjunto, estos movimientos colocan a la región en uno de los momentos de mayor tensión geopolítica en años, con Venezuela en el centro del tablero.