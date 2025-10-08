Revelan nuevas y contundentes evidencias en el caso por la muerte de El Taiger

Fiscalía de Miami-Dade presenta nuevas pruebas en el caso de El Taiger

La Fiscalía del Condado de Miami-Dade ha revelado una amplia y perturbadora colección de evidencias relacionadas con el asesinato del reguetonero cubano José Manuel Carvajal Zaldívar , conocido mundialmente como El Taiger .

Más de 1,200 fotografías, informes forenses y documentos judiciales han sido incorporados al expediente del caso contra Damian Valdez Galloso , único acusado por el crimen, quien enfrenta cargos de asesinato en primer grado .

Las pruebas desclasificadas muestran con detalle los escenarios clave de la investigación , incluyendo la vivienda donde presuntamente ocurrió el homicidio , el vehículo en que fue transportado el artista y los intentos de borrar rastros de la escena .

Gran parte del material presentado ante el tribunal fue recolectado en el interior de la vivienda de Valdez Galloso , ubicada en Hialeah , donde se cree que se produjo el ataque en la madrugada del 3 de octubre de 2024 .

Embed - Mario Vallejo - Son más de 1,200 fotografías las que verá...

Las imágenes muestran una casa aparentemente ordenada, pero con claros indicios de limpieza forzada .

En varias habitaciones se observan toallas con manchas, una botella de cloro a medio usar, un cubo con agua sucia y ropa metida en una lavadora, elementos que la fiscalía interpreta como parte de un intento por eliminar evidencias biológicas.

Además, se hallaron envases vacíos de productos de limpieza industrial y cubos de fregado tirados en la basura.

La fiscalía presentó también comprobantes de compra emitidos por una tienda Walgreens, donde el acusado habría adquirido los materiales utilizados para limpiar la escena.

Embed - Mario Vallejo - SEGUNDA ENTREGA | CASO EL TAIGER 2 EL... SEGUNDA ENTREGA | CASO EL TAIGER 2 EL AUTO DE EL TAIGER El Mercedes-Benz donde fue hallado El Taiger agonizante se... Posted by Mario Vallejo on Tuesday, October 7, 2025

Cámaras de seguridad desconectadas: un intento deliberado

Entre las pruebas más reveladoras figuran los dispositivos de vigilancia doméstica, incluidos varios equipos de Ring y cámaras internas que fueron desconectados o destruidos poco después del crimen.

Una de las cámaras exteriores, instalada en la puerta principal de la vivienda, fue encontrada tirada en el suelo, aparentemente arrancada de forma intencional para evitar que grabara el momento del ataque.

El juicio contra Damian Valdez Galloso

Todas las imágenes y documentos desclasificados forman parte del conjunto de evidencias que serán presentadas al jurado durante el juicio por el asesinato de El Taiger.

El proceso judicial busca esclarecer los hechos ocurridos en la madrugada del 3 de octubre, cuando el artista fue encontrado gravemente herido y trasladado a un hospital de Miami, donde murió días después por una herida de bala en la cabeza.

El caso ha generado un enorme impacto mediático dentro de la comunidad cubana en Miami y entre los seguidores del reguetón, quienes exigen justicia y transparencia en torno al proceso judicial.

Un caso que conmocionó a la música urbana cubana

La muerte de El Taiger dejó un vacío en la escena musical latina y continúa siendo tema de debate en redes sociales.

Las nuevas evidencias publicadas por la Fiscalía podrían cambiar el rumbo del juicio y ofrecer una versión más completa de lo que realmente ocurrió aquella madrugada en Hialeah.