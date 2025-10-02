americateve

Chocolate MC

Cancelan audiencia de Chocolate MC en Miami por ausencia de testigos

Uno de los procesos judiciales contra el reguetonero cubano Yosvany Sierra Hernández, más conocido como Chocolate MC, fue pospuesto este miércoles, luego de que se cancelara una audiencia clave por la falta de testigos.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Uno de los procesos judiciales que enfrenta el reguetonero cubano Yosvany Sierra Hernández, conocido artísticamente como Chocolate MC, sufrió un nuevo retraso este miércoles en el condado de Miami-Dade.

La audiencia prevista fue cancelada debido a la falta de testigos, lo que obligó a reprogramarla para el próximo 17 de octubre, según confirmó su abogado, Adolfo Gil.

El caso, que mantiene a Chocolate bajo la mira de la justicia, está relacionado con la acusación de haber incitado a un complot para asesinar a Damian Valdez, señalado a su vez como presunto responsable de la muerte del reguetonero El Taiger.

La ausencia del artista en la corte

Aunque debía comparecer personalmente, el reguetonero no se presentó ante el juez. Su novia, Yelena Ramírez, sí asistió y aseguró que el artista está atravesando un proceso de cambio espiritual.

“Ha cambiado como persona, ahora está en los caminos de Dios”, declaró a los medios.

Ramírez pidió apoyo para su pareja y sostuvo que planean dejar Miami una vez que recupere la libertad.

Antecedentes del caso

En agosto pasado, Chocolate ya había comparecido ante la corte vestido con el uniforme rojo reservado a reclusos de alto riesgo, lo que generó gran impacto en su familia y seguidores.

El reguetonero enfrenta cargos por presuntamente haber intentado reclutar a terceros a través de redes sociales para ejecutar el asesinato de Valdez. Según su entorno cercano, la reclusión ha generado en él una profunda transformación personal y un acercamiento a la fe.

Su representante actual, Daniel Llorente, ha asegurado que el artista planea regresar a la música con un mensaje diferente, combinando su estilo con referencias religiosas.

“Va a seguir siendo el rey, pero esta vez anunciando a Jesucristo”, afirmó.

Otro proceso pendiente

Chocolate MC permanece encarcelado por una causa independiente, tras ser arrestado el 2 de junio acusado de secuestrar y amenazar con un arma falsa a un fan. La jueza Mindy S. Glazer le negó el derecho a fianza al considerar que violó condiciones de libertad previas.

Con este, ya suma cinco procesos judiciales en Florida y nueve arrestos en ocho años, un historial legal que ha acompañado su trayectoria artística, marcada por la mezcla de éxitos musicales y frecuentes escándalos judiciales.

El mismo día en que se canceló su audiencia, se celebró una sesión clave en el proceso contra Damian Valdez Galloso por el asesinato de El Taiger. El juez fijó el inicio del juicio para el próximo 8 de octubre.

Deja tu comentario

