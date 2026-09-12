“¿Quién llamó a la grúa?”: fuerte altercado entre cubanos en parqueo de International Towers en Miami

Una discusión por el remolque de un automóvil convirtió el estacionamiento del complejo International Towers, en Sweetwater , en escenario de un acalorado enfrentamiento que se volvió viral en redes sociales.

Un video difundido por la cuenta de Instagram @miamiirepo muestra a varias personas discutiendo con el operador de una grúa mientras este se prepara para retirar un vehículo.

Pero una mujer termina convirtiéndose en protagonista absoluta de la escena al aparecer reclamando repetidamente una respuesta:

El clip superó rápidamente las cientos de miles de reproducciones y generó un intenso debate sobre los remolques desde estacionamientos privados en Miami-Dade.

La escena comienza con un intercambio de palabras entre el operador de la grúa y uno de los hombres relacionados con el vehículo.

Entre gritos y expresiones subidas de tono, aparece una mujer asegurando que lleva dos décadas viviendo en el complejo y que la plaza de estacionamiento involucrada le pertenece.

“Yo vivo aquí hace 20 años y este es mi parqueo. ¿Quién llamó a la grúa? Yo soy la dueña del parqueo hace 20 años”.

La mujer insiste repetidamente en conocer quién solicitó el servicio.

El operador, sin embargo, no revela ninguna identidad.

El gruero ofrece otra versión

Mientras la mujer argumenta que se trata de su espacio de estacionamiento, el operador responde que el problema no era exactamente ese.

Según su versión:

“El carro no estaba parqueado ahí, estaba en el medio de la calle”.

Ese detalle resulta fundamental porque cambia el eje de la discusión.

El video por sí solo no permite reconstruir con certeza la posición original del vehículo antes de que comenzara el procedimiento de remolque.

Tampoco permite determinar quién autorizó a la compañía para retirarlo.

El carro terminó en la grúa

Pese a las protestas, el operador continuó con el procedimiento y el vehículo terminó siendo retirado.

La discusión, sin embargo, ya estaba destinada a convertirse en contenido viral.

El perfil @miamiirepo publicó el material durante la madrugada del viernes con una descripción que comparaba lo ocurrido con un “reality TV” en el estacionamiento de International Towers.

La publicación desencadenó centenares de comentarios en pocas horas.

¿Quién llamó realmente a la grúa?

Esa es precisamente la pregunta que el video deja sin responder.

En redes aparecieron inmediatamente varias teorías.

Algunos usuarios responsabilizaron al personal de seguridad del complejo.

Otros afirmaron, sin aportar pruebas, que determinadas compañías de remolque trabajan con personas que les avisan cuando encuentran vehículos estacionados irregularmente.

También hubo quienes plantearon una explicación mucho más sencilla: que el operador pudo detectar un vehículo obstaculizando el tránsito y actuar conforme a una autorización existente para el estacionamiento.

Ninguna de esas teorías ha sido confirmada.

El video no identifica quién solicitó o autorizó específicamente ese remolque.

¿Puede una grúa llevarse un vehículo de un estacionamiento privado en Florida?

Sí, pero existen reglas.

El Estatuto de Florida 715.07 regula el remolque de vehículos estacionados en propiedad privada.

La ley permite que el propietario o arrendatario de un inmueble —o una persona autorizada por este— solicite el retiro de un vehículo estacionado sin permiso bajo determinadas condiciones.

En condominios, esa autorización puede recaer también en un representante designado de la asociación.

Además, en muchos casos deben existir avisos adecuados que indiquen que los vehículos no autorizados están sujetos a remolque.

¿Qué pasa si el dueño llega mientras se llevan el carro?

Este es uno de los aspectos más importantes de la legislación y uno de los que generó mayor confusión en los comentarios.

La ley de Florida establece que si un vehículo está en proceso de ser remolcado y una persona solicita que se lo devuelvan, el operador debe detener el procedimiento.

Pero eso no significa necesariamente que pueda llevárselo gratuitamente.

El operador puede exigir una tarifa razonable de liberación de hasta:

la mitad de la tarifa publicada para el remolque.

Si la persona no puede pagar después de recibir una oportunidad razonable para hacerlo, la compañía puede continuar con el remolque.

¿Es cierto que basta con subirse al automóvil?

En los comentarios circuló una afirmación según la cual una persona simplemente puede meterse dentro del vehículo y así impedir legalmente que la grúa se lo lleve.

La situación es más compleja.

La disposición relevante de la ley establece específicamente el procedimiento cuando alguien solicita recuperar el vehículo mientras está siendo retirado.

La norma obliga al operador a detenerse y ofrece la posibilidad de recuperar el carro pagando la tarifa de liberación correspondiente.

Por ello, presentar “sentarse dentro del carro” como una solución automática simplifica demasiado lo que establece realmente el estatuto.

La ley prohíbe pagar comisiones por conseguir remolques

Otra de las acusaciones repetidas en Instagram fue que algunas personas podrían recibir dinero por avisar a las compañías de grúas.

En este punto existe una disposición legal particularmente relevante.

El Estatuto 715.07 establece que una persona no puede pagar ni aceptar dinero u otra contraprestación de valor por el privilegio de remolcar vehículos desde una ubicación determinada.

Eso no demuestra que semejante práctica haya ocurrido en International Towers.

No existe evidencia pública presentada en el video que permita sostenerlo.

Pero sí significa que un esquema de pagos por el privilegio de obtener remolques desde una propiedad determinada podría entrar en conflicto con la legislación estatal.

La compañía debe informar a la Policía

Florida también impone obligaciones después de completar un remolque desde propiedad privada.

La empresa debe informar a la Policía municipal —o al sheriff cuando corresponda— dentro de los 30 minutos posteriores a completar el retiro.

Debe comunicar, entre otros datos:

el lugar donde está almacenado el vehículo, la hora del remolque, marca, modelo, color y matrícula.

La finalidad es que el propietario pueda localizar rápidamente su automóvil.

El debate sobre las grúas vuelve a explotar en Miami

Más allá del humor generado por la escena, el video reabrió una discusión recurrente en el sur de Florida.

Los remolques desde condominios, centros comerciales y estacionamientos privados generan frecuentes conflictos entre conductores, asociaciones de propietarios y compañías de grúas.

Algunos residentes consideran que existe un exceso de vigilancia.

Otros defienden los remolques como herramienta necesaria para impedir que vehículos bloqueen accesos, ocupen espacios privados o estacionen en zonas prohibidas.

Las redes convirtieron la discusión en un “reality”

La escena también generó numerosos comentarios humorísticos.

Usuarios comenzaron incluso a proponer nombres ficticios para un supuesto programa de televisión inspirado en el incidente.

La insistencia de la mujer preguntando “¿Quién llamó a la grúa?” terminó convirtiéndose en la frase más repetida del video.

Otros usuarios, en cambio, señalaron que si el vehículo realmente estaba obstaculizando una vía interna, el problema no era quién había realizado la llamada, sino si estaba correctamente estacionado.

No es el primer enfrentamiento viral con una grúa

Escenas similares se han vuelto recurrentes en redes sociales del sur de Florida.

En abril de 2026 circuló otro video de un enfrentamiento entre un conductor cubano y un operador de grúa en Homestead.

A comienzos de 2024 también se hizo viral el caso de una pareja cubana que discutió con un operador alegando que se encontraba dentro del automóvil cuando comenzó el procedimiento.

Los episodios reflejan una fuente frecuente de conflictos en estacionamientos privados del área metropolitana de Miami.

Lo que el video no permite determinar

Aunque las imágenes documentan claramente la discusión, existen varios puntos que siguen sin respuesta:

quién autorizó específicamente el remolque;

dónde estaba estacionado originalmente el vehículo;

si bloqueaba efectivamente una vía de circulación;

qué reglas internas tiene International Towers;

y qué contrato de remolque existe entre la propiedad y la compañía involucrada.

Sin esos elementos, no es posible determinar únicamente a partir del video si el remolque fue correcto o incorrecto.

De una discusión de parqueo a fenómeno viral

Lo que comenzó como una disputa nocturna por un automóvil terminó convertido en entretenimiento para cientos de miles de personas.

La escena tiene todos los ingredientes de un video viral de Miami:

una grúa, un estacionamiento residencial, una discusión a gritos y una pregunta que nadie parece dispuesto a contestar:

“¿Quién llamó a la grúa?”

El automóvil finalmente fue retirado.

La identidad de quien habría solicitado el servicio, por ahora, continúa siendo el gran misterio del video.

FUENTE: re