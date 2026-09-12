Militares cubanos amenazan a Trump en video: “Cuba le dará un viaje directo hacia el paredón”

Un grupo de jóvenes militares cubanos, encabezado por un mayor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) identificado en redes sociales como Dany Rivera , lanzó un mensaje de tono abiertamente beligerante contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , en un video que rápidamente provocó burlas, críticas y preocupación en redes sociales.

La grabación, titulada “Jóvenes de Patria o Muerte. Seguro que Venceremos” , muestra al oficial al frente de un grupo de reclutas del Servicio Militar Obligatorio mientras estos repiten una consigna dirigida directamente al mandatario estadounidense.

El momento más polémico llega cuando el grupo hace referencia a una eventual invasión y termina con las órdenes militares “¡Preparen! ¡Apunten! ¡Fuego!” , después de advertir a Trump sobre un supuesto “viaje directo hacia el paredón”.

En la grabación, Rivera dirige el mensaje mientras los jóvenes militares responden en coro.

La consigna advierte al presidente estadounidense que los cubanos estarían dispuestos a combatir nuevamente ante una eventual intervención militar.

El mensaje hace además referencia a Playa Girón , nombre utilizado en Cuba para referirse a la invasión de Bahía de Cochinos de 1961.

La frase de mayor repercusión fue:

“Para la próxima invasión pruebe usted con su equipaje, que Cuba le dará un viaje directo hacia el paredón”.

El grupo termina posteriormente simulando las órdenes previas a un fusilamiento y gritando repetidamente el nombre de Fidel Castro.

El video supera las 17.000 reproducciones

La grabación comenzó a circular ampliamente en Facebook y otras plataformas.

Según el reporte publicado este sábado, el reel había superado las 17.000 reproducciones y acumulaba más de 340 comentarios.

Buena parte de las respuestas eran críticas o sarcásticas.

El tono del video, combinado con la presencia de jóvenes reclutas, volvió a colocar bajo escrutinio la campaña de propaganda militar que las instituciones cubanas han desarrollado durante 2026.

¿Quién es Dany Rivera?

El hombre que aparece dirigiendo el grupo se identifica en Facebook como Dany Rivera y ha sido presentado en publicaciones previas como mayor de las FAR.

Una publicación difundida en mayo de 2025 lo describió como participante en actividades vinculadas a organizaciones juveniles oficialistas y lo calificó como un ejemplo para los “jóvenes revolucionarios”.

Sin embargo, no existe en las fuentes consultadas información pública suficiente para reconstruir detalladamente su trayectoria dentro de las Fuerzas Armadas.

No es un comunicado oficial de las FAR

Existe una precisión importante.

Aunque el video muestra a un oficial y a jóvenes uniformados, no equivale por sí mismo a una declaración institucional del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias contra el presidente estadounidense.

El material fue difundido desde un perfil personal atribuido al mayor Rivera.

Por ello, el contenido puede documentarse como un mensaje protagonizado por militares cubanos, pero no debe presentarse automáticamente como una orden o amenaza oficial emitida por el Gobierno cubano.

El MINFAR sí ha endurecido su discurso durante 2026

El contexto institucional, sin embargo, es relevante.

Durante los últimos meses, el MINFAR ha difundido numerosos videos y mensajes relacionados con una eventual confrontación militar.

El 28 de mayo, por ejemplo, publicó imágenes de tropas especiales durante ejercicios tácticos acompañadas por la frase:

“La guerra no se debe provocar, pero la haremos si el enemigo la impone”.

El material mostraba francotiradores, ametralladoras, lanzagranadas y posiciones defensivas.

“La orden de alto el fuego no será dada jamás”

Días antes, el propio Ministerio había difundido otra de las frases más contundentes de esta campaña:

“La orden de alto el fuego no será dada jamás, cuando implique claudicar ante el enemigo”.

La publicación apareció acompañada por imágenes relacionadas con operaciones militares y lanzamiento de misiles.

Otro mensaje aseguraba que para Cuba no existía alternativa entre “victoria o muerte”.

Estas publicaciones forman parte de la campaña de preparación militar impulsada durante el denominado “Año de Preparación para la Defensa”.

La tensión entre Washington y La Habana sirve de telón de fondo

La intensificación del discurso militar cubano coincide con un deterioro pronunciado de las relaciones con Estados Unidos.

La administración Trump ha aumentado durante 2026 la presión económica y política contra La Habana, mientras las autoridades cubanas han respondido con ejercicios militares y llamados a fortalecer la defensa territorial.

El resultado ha sido una escalada paralela de mensajes políticos y militares desde ambos lados.

Los videos militares se convierten en blanco de burlas

La estrategia comunicativa de las FAR ha tenido además un efecto inesperado.

Numerosos videos destinados a mostrar preparación militar han terminado generando miles de comentarios irónicos.

A finales de mayo, por ejemplo, un video del MINFAR sobre entrenamiento combativo mostró a soldados realizando maniobras desde un helicóptero Mi-8 de fabricación soviética.

La grabación generó una avalancha de comentarios sarcásticos sobre el estado del equipamiento y la capacidad militar de la Isla.

El nuevo video tampoco escapó al sarcasmo

El material protagonizado por Rivera repitió el patrón.

Algunos usuarios ironizaron sobre cómo reaccionarían los reclutas ante un enfrentamiento real.

Otros centraron sus comentarios en las condiciones económicas de los propios soldados.

También hubo usuarios que cuestionaron la calidad del audio y aseguraron que resultaba difícil comprender partes del mensaje.

Las reacciones reflejan una distancia significativa entre la imagen de fortaleza que intenta proyectar la propaganda militar y la percepción expresada por numerosos usuarios en redes sociales.

La crisis interna contrasta con la retórica militar

El video aparece además mientras Cuba atraviesa una profunda crisis económica y energética.

Los prolongados apagones, la escasez de alimentos y combustible y el deterioro de numerosos servicios públicos continúan afectando a la población.

Esa realidad ha alimentado buena parte del sarcasmo contra las publicaciones militares.

No es la primera vez que usuarios cuestionan que el Gobierno destine recursos y atención a ejercicios de defensa mientras persisten carencias básicas.

Equipamiento militar de origen soviético

Las Fuerzas Armadas cubanas continúan operando en gran medida con sistemas desarrollados durante la era soviética.

Los propios videos difundidos por el MINFAR han mostrado helicópteros Mi-8, fusiles derivados de diseños soviéticos, lanzagranadas RPG y otros equipos asociados históricamente con las FAR.

Eso no permite establecer por sí solo el estado operativo de todo el arsenal cubano, pero evidencia la persistencia de plataformas diseñadas décadas atrás.

Una doctrina orientada a la defensa territorial

La estrategia militar cubana se ha basado históricamente en la denominada Guerra de Todo el Pueblo, concebida para movilizar fuerzas regulares, reservas y estructuras territoriales frente a una eventual invasión.

Durante 2026, las autoridades han vuelto a colocar esa doctrina en el centro del discurso público.

Los ejercicios y publicaciones militares buscan transmitir precisamente la idea de que cualquier intervención extranjera encontraría resistencia dentro de la Isla.

Una amenaza verbal, no una acción militar

Pese al fuerte lenguaje empleado, el video no documenta una acción militar contra Estados Unidos.

Se trata de una pieza propagandística protagonizada por un oficial y un grupo de reclutas, difundida en redes sociales.

Tampoco existe información que indique que las palabras de Rivera constituyan una nueva política militar oficial.

Su importancia reside principalmente en el lenguaje utilizado y en el contexto de creciente confrontación política entre ambos gobiernos.

La frase del “paredón” eleva todavía más el tono

La referencia directa al “paredón” distingue este video de otras publicaciones militares recientes.

Mientras los mensajes anteriores del MINFAR hablaban de resistencia, victoria o negativa a rendirse, esta grabación personaliza la amenaza al mencionar directamente al presidente estadounidense.

El mensaje termina además reproduciendo las órdenes:

“Preparen. Apunten. Fuego”.

Esa combinación explica la repercusión alcanzada por la publicación.

Una nueva muestra de la escalada retórica

La grabación de Rivera se suma así a una larga secuencia de contenidos militares difundidos durante 2026.

Por un lado, el Gobierno cubano busca proyectar capacidad de resistencia frente a cualquier eventual acción estadounidense.

Por otro, buena parte de las respuestas en redes sociales convierten esos materiales en objeto de críticas y burlas.

Lo verificable en este caso es que un mayor identificado como Dany Rivera apareció acompañado por jóvenes reclutas lanzando una amenaza verbal contra Donald Trump.

No existe evidencia en las fuentes consultadas de que el mensaje constituya una amenaza institucional formal del Gobierno cubano contra el presidente estadounidense.

Información en desarrollo.