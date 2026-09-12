🥊🚨 ¡BRUTAL PELEA EN HIALEAH! EXBOXEADOR CUBANO FRANK "EL PERRO" ZALDÍVAR VUELVE A LA POLÉMICA

El exboxeador cubano Frank Zaldívar Santiesteban , conocido en el ring como “El Perro” , volvió a quedar en el centro de la polémica después de aparecer involucrado en varios enfrentamientos callejeros en Hialeah, Florida , según videos difundidos durante los últimos días en redes sociales.

Las imágenes muestran al antiguo púgil discutiendo e intercambiando golpes con otros hombres en plena vía pública, en un incidente que rápidamente comenzó a circular entre perfiles especializados en boxeo cubano.

Uno de los videos registra el momento en que, mientras Zaldívar se concentra en discutir con un hombre frente a él, otro individuo se aproxima desde un lateral y le propina un fuerte golpe en el rostro .

Pese al impacto, el exboxeador continúa intentando enfrentarse con los presentes mientras varias personas intervienen para separar a los involucrados.

La secuencia comienza con Zaldívar manteniendo una discusión con otro hombre.

Mientras ambos intercambian palabras, una segunda persona se acerca desde un ángulo que aparentemente queda fuera del campo visual del exdeportista.

Segundos después le propina un golpe directo al rostro.

El impacto no pone fin inmediatamente al altercado.

Zaldívar intenta continuar la confrontación mientras otras personas comienzan a intervenir.

Varias personas intentaron detener la pelea

Los videos muestran momentos de tensión y forcejeos mientras terceros tratan de evitar que el enfrentamiento continúe.

Finalmente, otro hombre consigue acercarse a Zaldívar y aparentemente logra calmarlo.

Ambos terminan estrechándose la mano y el antiguo boxeador abandona posteriormente el lugar.

Hasta ahora no ha trascendido públicamente información sobre lesiones graves derivadas específicamente de ese incidente ni consta, en los datos aportados, una intervención policial durante la pelea.

Las imágenes generan polémica en redes

Los videos fueron difundidos, entre otros, por el perfil Boxeocubano, que sigue habitualmente la trayectoria de púgiles de la Isla.

La cuenta comentó con ironía:

“Frank Zaldívar continúa haciendo de las suyas en su esquina de Hialeah. A su favor tengo que admitir que todas sus broncas son contra oponentes más pesados que él”.

En otra publicación, el perfil expresó preocupación por la situación personal del deportista.

“Vuelve a las noticias el exboxeador cubano Frank Zaldívar, quien no sale de una para meterse en otra”.

Las imágenes han provocado comentarios divididos entre quienes cuestionan el comportamiento del antiguo púgil y quienes muestran preocupación por el rumbo que ha tomado su vida después del boxeo.

Un episodio que llega meses después de un grave arresto

El nuevo altercado adquiere mayor repercusión debido a los problemas judiciales que Zaldívar enfrentó anteriormente en Miami.

En abril de 2026, el cubano fue detenido inicialmente en relación con un violento incidente en el que un hombre resultó apuñalado.

Los reportes de entonces indicaron que llegó a enfrentar una acusación extremadamente grave relacionada con un presunto intento de homicidio.

La detención provocó repercusión dentro de la comunidad cubana del sur de Florida debido a la trayectoria deportiva de Zaldívar.

Posteriormente quedó en libertad

La situación judicial cambió semanas después.

En mayo, medios especializados en deportes cubanos informaron que Zaldívar había quedado en libertad y que el caso no continuaría en los términos inicialmente planteados.

El propio exboxeador celebró entonces públicamente su salida y aseguró que la situación había quedado resuelta.

Por ello, el arresto anterior debe distinguirse del nuevo enfrentamiento registrado en Hialeah.

De los cuadriláteros a las polémicas callejeras

Frank Zaldívar desarrolló durante años una carrera dentro del boxeo cubano e internacional.

Conocido como “El Perro”, compitió fuera de la Isla en diferentes escenarios y llegó a presentarse en carteleras profesionales de relevancia.

Su trayectoria incluyó combates en países como Costa Rica, Alemania, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos.

Sin embargo, durante los últimos meses su nombre ha aparecido en medios con mayor frecuencia por episodios ocurridos fuera del cuadrilátero que por su desempeño deportivo.

Su última pelea profesional fue en Las Vegas

El último combate profesional registrado de Zaldívar ocurrió el 1 de febrero de 2025 en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

Aquella noche enfrentó al prospecto estadounidense Curmel Moton.

Zaldívar perdió por nocaut técnico en el tercer asalto.

La pelea formó parte de una cartelera autorizada por la Comisión Atlética de Nevada y representó una de las presentaciones más visibles de la etapa profesional del cubano.

Un pasado deportivo que contrasta con las imágenes actuales

Los videos difundidos desde Hialeah muestran un escenario completamente diferente.

No hay árbitro.

No hay guantes.

No existe un cuadrilátero ni reglas deportivas.

Se trata de una confrontación callejera en la que varias personas participan o intentan intervenir.

Ese contraste ha sido precisamente uno de los elementos más comentados entre seguidores del boxeo cubano.

¿Hubo arrestos por la pelea en Hialeah?

Hasta el momento, no se ha divulgado información que indique que Zaldívar haya sido arrestado como consecuencia directa de los enfrentamientos mostrados en los videos.

Tampoco se ha informado públicamente sobre cargos relacionados específicamente con estas imágenes.

Los videos permiten documentar la confrontación física, pero por sí solos no permiten establecer qué originó la discusión ni quién tuvo responsabilidad legal en el incidente.

Tampoco se conoce qué provocó el enfrentamiento

Uno de los principales interrogantes permanece sin respuesta.

No está claro qué ocurrió antes de comenzar la grabación.

Las imágenes difundidas muestran solamente una parte del incidente.

Por ello, no permiten determinar de manera concluyente:

quién inició la confrontación, qué provocó la discusión o si existieron amenazas o agresiones previas fuera de cámara.

Esa distinción resulta especialmente importante antes de atribuir responsabilidades a cualquiera de los involucrados.

El video vuelve a colocar a “El Perro” bajo los reflectores

Después de haber conseguido dejar atrás el grave proceso judicial que enfrentó meses atrás, las nuevas imágenes vuelven a colocar a Frank Zaldívar en el centro de la atención.

Esta vez no dentro de un tribunal ni sobre un ring.

Sino en una calle de Hialeah.

El video muestra al exboxeador recibiendo un fuerte golpe, intentando continuar el enfrentamiento y finalmente abandonando el lugar después de que otra persona consiguiera aparentemente calmarlo.

Por ahora, no se conocen públicamente cargos ni arrestos relacionados con este nuevo incidente.