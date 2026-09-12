TRAGEDIA EN CIENFUEGOS: MUERE ELECTROCUTADO UN LINIERO Y SU COMPAÑERO QUEDA EN TERAPIA INTENSIVA

Muere electrocutado un liniero en Cienfuegos y otro queda en terapia intensiva tras accidente laboral

Una nueva tragedia golpeó al sector eléctrico cubano. Mario Vives Mesa , liniero eléctrico especializado y residente en Palmira, murió tras sufrir una descarga eléctrica durante un accidente laboral ocurrido en Juraguá, Cienfuegos , mientras participaba en la construcción de una nueva línea vinculada a un parque solar.

En el mismo incidente resultó gravemente afectado su compañero Ridier Molina León , también liniero especializado y residente en Palmira, quien fue trasladado a un hospital y permanece ingresado en terapia intensiva .

La Empresa Eléctrica de Cienfuegos confirmó oficialmente ambos casos y aseguró que se abrió una investigación para determinar qué provocó el accidente.

Los dos trabajadores participaban en las labores de construcción de la nueva línea de salida del Parque Solar de Juraguá cuando ocurrió el accidente.

“Empresa Eléctrica Cienfuegos informa con profundo pesar el fallecimiento de Mario Vives Mesa, liniero eléctrico especializado, y la hospitalización de Ridier Molina León, compañero de la misma especialidad”.

La entidad precisó que ambos trabajadores pertenecían al municipio de Palmira.

Ridier Molina León permanece en terapia intensiva

Molina León sobrevivió al accidente, pero la gravedad de sus lesiones obligó a ingresarlo en cuidados intensivos.

Hasta el momento no se han divulgado públicamente detalles sobre su evolución clínica ni un pronóstico actualizado.

Tampoco se ha informado qué tipo de lesiones sufrió como consecuencia de la descarga.

Activaron los protocolos de emergencia

La Empresa Eléctrica aseguró que después del incidente se pusieron en marcha los mecanismos previstos para este tipo de emergencias.

“De manera inmediata se activaron los protocolos de seguridad y emergencia”.

La compañía afirmó además que está colaborando con las autoridades encargadas de esclarecer las circunstancias del accidente.

El Ministerio de Energía y Minas también expresó públicamente sus condolencias por el fallecimiento de Vives Mesa.

¿Qué provocó la descarga eléctrica?

Esa es todavía la principal interrogante.

Las autoridades no han divulgado una causa oficial.

Por ello, cualquier hipótesis sobre fallos de seguridad, errores operativos, energización inesperada de la línea o problemas con los equipos debe considerarse especulativa hasta que concluya la investigación.

La Empresa Eléctrica se limitó a informar que trabaja con las autoridades para determinar lo sucedido.

Otra muerte de un liniero apenas ocho días antes

La tragedia de Cienfuegos ocurre apenas ocho días después de otro accidente fatal que conmocionó al sector.

El 5 de septiembre, Edisvey Rolando Pérez Rodríguez, liniero de 32 años perteneciente a la Empresa Eléctrica de Sancti Spíritus, murió electrocutado mientras realizaba trabajos en Guanabacoa, La Habana.

El trabajador reparaba un transformador en el reparto El Roble cuando recibió una descarga.

En aquel caso circularon testimonios que señalaban como posible causa una conexión eléctrica irregular que habría provocado un retorno inesperado de corriente hacia la línea.

Esa versión fue presentada como hipótesis y no debe confundirse con una conclusión oficial sobre el accidente.

Al menos tres trabajadores del sector han muerto este año

Otro accidente fatal ocurrió el 13 de junio en Matanzas.

Osmani Rosales Núñez, trabajador de la Empresa Eléctrica de Cárdenas, murió después de recibir una descarga eléctrica mientras realizaba labores en la zona de Tenería.

Con los casos divulgados hasta ahora, al menos tres trabajadores eléctricos han muerto durante 2026 en accidentes laborales relacionados con descargas eléctricas.

La sucesión de tragedias vuelve a colocar bajo escrutinio las condiciones en las que trabajan las brigadas encargadas de mantener operativa una red sometida a una crisis extraordinaria.

Los linieros trabajan en medio de una crisis eléctrica extrema

Los accidentes ocurren mientras el Sistema Eléctrico Nacional atraviesa uno de sus momentos más difíciles.

Durante septiembre, la capacidad disponible ha quedado muy por debajo de una demanda nacional que ronda los 3.300 MW en los horarios de mayor consumo.

Los déficits superiores a 2.000 MW han provocado extensos apagones en numerosas provincias.

En determinados momentos, una parte mayoritaria del país ha quedado simultáneamente afectada por cortes eléctricos.

Termoeléctricas averiadas y falta de combustible

La situación está marcada por una combinación de problemas.

Varias unidades termoeléctricas permanecen fuera de servicio por averías o mantenimiento.

A esto se añade:

escasez de combustible, deterioro de las redes, envejecimiento tecnológico y dificultades para conseguir piezas de repuesto.

Las brigadas eléctricas deben responder diariamente a averías en un sistema sometido a fuertes tensiones operativas.

Miles de trabajadores abandonaron el sector

Otro problema estructural es la pérdida de personal calificado.

Declaraciones sindicales divulgadas anteriormente señalaron que aproximadamente 15.000 trabajadores abandonaron el sector eléctrico entre 2021 y 2022.

Entre las razones mencionadas figuraban los bajos salarios y el deterioro de las condiciones laborales.

La salida de personal especializado aumenta la presión sobre quienes permanecen trabajando en mantenimiento, reparación y recuperación de averías.

Un oficio de alto riesgo

El trabajo de los linieros eléctricos implica peligros inherentes.

Las brigadas intervienen sobre redes de distribución, transformadores, postes y líneas que pueden manejar elevados niveles de tensión.

Por eso son fundamentales procedimientos como:

desenergización, comprobación de ausencia de tensión, puesta a tierra, aislamiento, coordinación operativa y utilización adecuada de equipos de protección.

Un fallo en cualquiera de esas barreras puede tener consecuencias mortales.

Los accidentes laborales también golpearon al sector en 2025

Las estadísticas oficiales muestran que los riesgos no comenzaron este año.

Según cifras de la Oficina Nacional de Estadística e Información citadas en la información disponible, durante 2025 se registraron cinco fallecimientos por accidentes laborales en el sector de Electricidad, Gas y Agua.

A nivel nacional se contabilizaron 38 fallecidos y 701 lesionados por accidentes de trabajo.

Las cifras ofrecen un contexto más amplio sobre los riesgos laborales que enfrentan determinadas actividades técnicas en Cuba.

La Empresa Eléctrica promete investigar

Tras la muerte de Vives Mesa, la Empresa Eléctrica de Cienfuegos aseguró que mantiene su compromiso con la protección de sus trabajadores.

“Reiteramos nuestro firme compromiso con la seguridad, la salud y el bienestar de todos nuestros trabajadores”.

La investigación deberá determinar ahora si se cumplieron todos los protocolos establecidos y qué circunstancias concretas provocaron la descarga.

Una nueva tragedia para el sector eléctrico cubano

Mario Vives Mesa se convierte así en otro trabajador del sector que pierde la vida mientras realizaba labores sobre una infraestructura sometida a una enorme presión.

Su compañero continúa luchando por recuperarse en terapia intensiva.

Mientras tanto, queda pendiente la pregunta central:

¿qué ocurrió exactamente en la nueva línea eléctrica de Juraguá para que dos linieros especializados recibieran una descarga, uno de ellos mortal?

La Empresa Eléctrica asegura que las causas están siendo investigadas.

Información en desarrollo.