Canadá declara delincuente peligroso a inmigrante cubano con antecedentes de proxenetismo en CUBA

Toronto, Canadá – Guillermo Valle-Quintero, un inmigrante cubano de 61 años con un historial de violencia extrema, ha sido oficialmente declarado “delincuente peligroso” por las autoridades canadienses y continuará en prisión de forma indefinida, según reportó el diario Toronto Sun.

La Junta de Libertad Condicional de Canadá rechazó nuevamente concederle libertad condicional, argumentando que representa una amenaza persistente para la sociedad. Valle-Quintero fue condenado en 2015 a una pena de duración indefinida por sus actos violentos contra dos mujeres en Canadá, incluyendo intento de asesinato y abuso doméstico severo.

Valle-Quintero llegó a Canadá en 1997 tras casarse con una turista canadiense que conoció en un resort en Cuba . Apenas un año después, en 1998, protagonizó un intento de asesinato contra su amante. La atacó mientras ella se encontraba en su vehículo, la amordazó con cinta adhesiva, le colocó una bolsa en la cabeza, la ató y la encerró en el maletero del auto. La víctima logró escapar tras una maniobra desesperada que llamó la atención de otros conductores.

Pese a haber sido condenado a más de 11 años por este hecho, Valle reincidió en sus conductas violentas. Entre 2010 y 2011, agredió brutalmente a otra pareja, quien llegó a grabar sus lesiones por miedo a ser asesinada. “Guardaba pruebas porque pensaba que no iba a sobrevivir”, declaró ante las autoridades.

Ambas mujeres se encuentran actualmente bajo protección judicial, y sus identidades han sido resguardadas por motivos de seguridad.

Un pasado criminal que se remonta a Cuba

Los documentos judiciales revelan que Valle-Quintero ya contaba con antecedentes criminales en Cuba, donde fue acusado de proxenetismo, robo y allanamiento de morada. Su historial violento comenzó antes de emigrar y se mantuvo a lo largo de su vida en Canadá.

A pesar de la violencia ejercida, logró mantener una influencia emocional sobre sus víctimas. Uno de los jueces que participó en su caso, Ron Minard, destacó en su sentencia que Valle demostraba “un alto grado de manipulación psicológica”, al punto de que una de sus víctimas llegó a testificar a su favor en un intento por reducirle la condena.

Desea regresar a Cuba, pero Canadá lo retiene

En los últimos años, Valle-Quintero ha manifestado su deseo de ser deportado a Cuba o trasladado a una prisión cubana. Sin embargo, las leyes migratorias canadienses sólo permitirían su expulsión si se le concede la libertad condicional completa, opción que ha sido nuevamente descartada por la junta de libertad condicional.

El informe más reciente indica que el reo no muestra arrepentimiento, se niega a participar en programas de rehabilitación, carece de un plan viable de reinserción y continúa culpando a sus víctimas por sus actos.

Por ahora, Guillermo Valle-Quintero permanecerá en una prisión canadiense bajo custodia indefinida. La posibilidad de una deportación futura dependerá de procesos migratorios especiales que, según las autoridades, aún no están en discusión.