americateve

Guyana

EEUU endurece requisitos para visas de no inmigrante: cubanos deberán presentarse en persona ante el consulado

A partir del 2 de septiembre de 2025, cambian las reglas para obtener visas de turismo y negocios en la Embajada de EE.UU. en Guyana.

Por Redacción América Noticias Miami
Guayana VISA CUBA

La Embajada de Estados Unidos en Guyana anunció modificaciones importantes en el proceso de solicitud de visas de no inmigrante, que afectarán especialmente a ciudadanos cubanos.

A partir del 2 de septiembre de 2025, será obligatorio que la mayoría de los solicitantes —incluidos menores de 14 años y mayores de 79— asistan en persona a una entrevista consular.

Con esta nueva medida, se eliminan muchas de las exenciones que permitían realizar el trámite sin una entrevista presencial. Solo podrán beneficiarse de esa posibilidad los diplomáticos (visas A, G y similares), algunos funcionarios internacionales y quienes renueven una visa B1/B2 con validez máxima, siempre que el trámite se realice dentro de los 12 meses posteriores a su vencimiento.

Además, para calificar a esta excepción en el caso de renovaciones, el solicitante deberá aplicar desde su país de residencia o nacionalidad, no haber recibido rechazos previos y no presentar causas potenciales de inelegibilidad. Aun así, la embajada advierte que los oficiales consulares se reservan el derecho de solicitar una entrevista incluso si se cumplen los requisitos para la exención.

Una medida que impacta directamente a los cubanos

Este cambio afectará particularmente a los ciudadanos cubanos, quienes desde 2017 no pueden tramitar visas de turismo o negocios (categorías B1/B2) en la Embajada de EE.UU. en La Habana. Debido a esa limitación, se han visto obligados durante años a viajar a terceros países como Guyana, México o Panamá para realizar el proceso.

La razón de esta suspensión se remonta a los presuntos "ataques sónicos" denunciados por diplomáticos estadounidenses en Cuba, lo que provocó la reducción drástica del personal consular y la paralización de varios servicios. Aunque en años recientes se han restablecido parcialmente las entrevistas para visas de inmigrante y los programas de reunificación familiar, las visas B1/B2 continúan excluidas.

Esto representa una carga considerable para los solicitantes cubanos, quienes no solo deben costear el viaje y alojamiento en el país donde soliciten la visa, sino también enfrentarse a los obstáculos de conseguir visas para esos países intermedios, un proceso que puede resultar complejo y costoso.

La Embajada recomienda consultar sus canales oficiales para conocer a fondo los nuevos requisitos, los servicios disponibles y el estado operativo de cada sede.

Destacados del día

Destacadas de América Latina

