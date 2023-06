Policía dispara mortalmente a sospechoso durante allanamiento de vivienda en un condominio del Doral

Alrededor de las 4:20 am del pasado sábado, las autoridades respondieron a una llamada de emergencia en el condominio Aml i Dora l , ubicado en la calle 41 y la avenida 115, luego de recibir reportes sobre la presencia de un presunto intruso en el apartamento 4204.

“Sí escuché el movimiento policial, escuché el sonido, pensé que había sido un vehículo, porque está aquí mismo la autopista pasan muy rápido y a veces los cauchos explotan y sonó muy fuerte y evidentemente, me asomé por la ventana estaba y ya llegando la policía”, dijo Verónica Raffe, residente del condominio.

Según algunos vecinos, podría tratarse de un familiar de las dos personas que viven en la unidad, sin embargo, esa información no ha sido confirmada por las autoridades.

“Que era un problema familiar y que la persona después se enfrentó a la policía y más allá uno lo tiene claro que en este país te enfrentas a la policía y olvídalo, es tu sentencia de muerte, es la imposición de la autoridad por sobre todas las cosas”, dijo José Mecías, residente del condominio.

Algunos residentes que no quisieron mostrar su rostro en cámara nos contaron que se enteraron de que algo estaba sucediendo en el edificio, cuando el condominio les envió un correo electrónico notificándoles que no salieran de sus apartamentos, porque se estaba llevando a cabo una investigación policial.

“Después de que llegó el correo, los chat de la comunidad y empezaron las especulaciones y eso. Hace falta más información de saber qué fue lo que pasó, porque todo lo que empieza a circular que iban a robar, que iban a invadir”, dijo una residente quien pidió no ser identificada.

El hecho despertó preocupación entre quienes viven en el lugar, que manifestaron sentirse inseguros en su propio hogar.

“El condominio necesita mayores controles de seguridad, porque no están funcionando, no hay un vigilante que pueda chequear quien entra y quien no, así que por eso tenemos mucho que perder”, dijo Verónica Raffe, residente del condominio.

Y aunque en los pasillos del condominio se respira total tranquilidad, algunos no lo sienten así.

“Siempre preocupa porque uno viene buscando seguridad y creo que debe hacerse el esfuerzo que las personas que llegan sepan vivir en comunidad y sepan respetar a los demás”, dijo José Mecías, residente del condominio.

El Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida se encuentra a cargo de la investigación.