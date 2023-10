Pánico en Miami-Dade: Una exteniente se atrincheró en una casa e inició enfrentamiento a tiros con policías

El viernes por la mañana, la policía de Miami-Dade continuaba negociando con la mujer, tratando de que saliera de la casa. No se sabe con exactitud a quién le disparó la mujer, pero la policía acudió a la casa, cerca de la 142 court y la calle 172 del SW a alrededor de las 7 p.m. del jueves, dijo el detective Luis Sierra, portavoz del departamento.

Varias fuentes le confirmaron al Miami Herald que la mujer es Evelyn Fernández, ex teniente de Miami-Dade que ha aparecido en las noticias antes. Fernández es la ex pareja de Carlos Álvarez, ex jefe de la policía de Miami-Dade. Los dos han tenido diversos incidentes domésticos que llamaron la atención de los medios de prensa.