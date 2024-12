Otorgan libertad bajo fianza a hermanos Alexander por cargos de agresión sexual en Miami-Dade

El hecho tuvo lugar poco después de las 2:00 am de este viernes en el Motel Carl’s El Padre, ubicado en la calle 59 del noreste y Biscayne Boulevard.

“Todavía estamos tratando de determinar si la víctima en este caso se estaba quedando en el motel, sabemos que fue en el estacionamiento, pero no sabemos si estaba hospedándose ahí o estaba caminando en el área, y qué llevó a este tiroteo”.

“Sabemos que es un hombre en sus 30 que fue baleado varias veces en el pecho, así que no sabemos si se va a recuperar de esto, pero todavía está en el hospital”.

Durante varias horas, los investigadores permanecieron en el lugar recopilando evidencias y revisando las cámaras de seguridad del área.

“Los disparos me despertaron, no sabía a donde era ni nada, pero me asomé por la ventana y miramos algo ahí en el piso y una señora gritando”, dijo Gloria Luna, residente del área.

Según los residentes de la zona, no es la primera vez que se produce un tiroteo en el motel, por lo tanto, la situación ha despertado preocupación.

“Fueron seguidos más o menos como cinco. Me preocupa porque una bala perdida puede causar un problema más en el motel, uno no sabe quién renta y que persona fue la que llegó o salió”, añadió Gloria Luna.

“Es lamentable que pasen cosas como estas, uno quiere estar seguro, pero a veces pasan cosas y el motel no es uno de los mejores tampoco. En este motel pasan incidentes, borrachos, cosas como esas”, dijo Jorge Aristizábal, residente del área.

Ahora las autoridades se encuentran tras la búsqueda del responsable. Se le pide a quien tenga alguna información que se comunique con la línea de Alto al Crimen de Miami-Dade al (305) 471-8477.