Nuevo disco con grabaciones en vivo inicia festejos por el centenario de Celia Cruz, la Guarachera de Cuba

Según un comunicado de la productora Loud And Live Studios, encargada del proyecto, se trata de nueve temas grabados en Miami (Florida) entre 1986 y 1987, que permanecían archivados y ahora salen a la luz, destinados a muchos melómanos del mundo.

De acuerdo con Pardillo, Celia sólo publicó un disco en vivo durante toda su carrera, lo que hace “que estas grabaciones sean aún más valiosas".Este álbum, que cuenta con versiones completamente inéditas, es producido por Loud And Live Studios y curado por los productores Nelson Albareda y Omer Pardillo, además del locutor de radio Albertico Rodríguez.

“El conjunto de edición limitada contará con un empaque único, uno de sus principales atractivos, adornado con auténtica tela de lentejuelas vintage de uno de los textiles utilizados en los famosos trajes de Cruz”, reza el comunicado.

"Siempre me ha gustado el diseño, ya sea gráfico o publicitario, y creo que el packaging de este disco es único y una fiel representación del estilo de Celia", afirma Albareda, CEO de Loud And Live y productor ejecutivo del disco.Por su parte, Pardillo señaló que, después de la muerte de Celia Cruz en 2003, cuando la artista tenía 77 años, se propuso salvaguardar su legado.

"Uno de los grandes tesoros de mi vida fue acompañar a Celia durante tantos años. Después de su muerte, me propuse salvaguardar el trabajo que ella nos dejó para que no cayera en el olvido con el tiempo. Este proyecto es un ejemplo más que Celia es inmortal, ahora es ella quien me acompaña y lo hará por la eternidad”.

A partir de octubre próximo, la Fundación Celia Cruz echará a andar una serie de festejos por el centenario del natalicio de la Guarachera de Cuba, que se conmemora el 21 de octubre de 2025.También, próximamente, el Departamento del Tesoro de EE.UU. desvelará una moneda de 25 centavos de dólar con el rostro de la artista en el reverso.

Mientras una cara de la moneda muestra un retrato de George Washington, la otra “presenta una representación dinámica de Celia Cruz mostrando su deslumbrante sonrisa mientras actúa con un vestido estilo rumba. Su eslogan característico “¡AZÚCAR!” está inscrito a la derecha”, consigna la web de US Mint, la Casa de la Moneda estadounidense.