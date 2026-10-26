Cooper Flagg domina con 29 puntos y Dallas gana 113-109 para agravar la mala racha de Miami

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El base de los Mavericks de Dallas Kyrie Irving lanza el balón sobre el base del Heat de Miami Dru Smith en el encuentro del lunes 26 de octubre del 2026. (AP Foto/Rebecca Blackwell) AP

PJ Washington sumó 20 unidades, Kyrie Irving anotó 18 y Walter Clayton Jr. aportó 15 para Dallas. Flagg consiguió 12 de sus puntos en el cuarto periodo, y bloqueó un intento de triple de Andrew Wiggins con 31 segundos por jugar que preservó la ventaja de dos puntos de los Mavs.

Giannis Antetokounmpo logró su primer triple-doble desde que se unió al Heat, al terminar con 29 tantos, 15 rebotes y 11 asistencias. Davion Mitchell anotó 21 para Miami.

El Heat está 0-4 por quinta vez en la historia de la franquicia, la primera desde 2008-09.

Fue el primer enfrentamiento entre el entrenador de primer año de Dallas, Dusty May, y Erik Spoelstra, de Miami. May llevó a la cercana Florida Atlantic hasta el Final Four de 2023 y su hijo, Jack, trabajó en el departamento de video de Miami antes de unirse al cuerpo técnico de Dallas de su padre.

Spoelstra dijo sobre May, quien llevó a Michigan al título de la NCAA en 2026: “Es un entrenador extraordinario. No hay duda de ello”.

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Vea aquí la cobertura completa de la NBA de AP FUENTE: AP

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