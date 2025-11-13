americateve

Chocolate MC

Novia de Chocolate MC rompe el silencio tras veredicto de culpabilidad: "Es una injusticia, él no mató a nadie"

La novia de Chocolate MC, Yelena Ramírez, reacciona entre lágrimas al veredicto de culpabilidad contra el reguetonero cubano en Miami. Artistas como La Diosa denuncian irregularidades y piden clemencia

Por Redacción América Noticias Miami
Chocolate MC

Yelena Ramírez, pareja del reguetonero cubano, asegura que Chocolate MC fue condenado injustamente y pide clemencia, mientras artistas como La Diosa denuncian irregularidades en el juicio.

Miami, EE.UU. | La modelo cubana Yelena Ramírez, novia del cantante Chocolate MC, reaccionó con indignación tras el veredicto de culpabilidad emitido por un jurado en Miami contra el reguetonero Yosvani Sierra Hernández.

Según Ramírez, su pareja está pagando por un crimen que no cometió.

“Eso es una injusticia. El verdadero asesino está libre, y una persona que no mató a nadie es la que ahora declaran culpable”, dijo a Univision, refiriéndose a Damián Valdez Galloso, acusado del asesinato del reguetonero El Taiger.

El caso ha generado una fuerte reacción en la comunidad cubana del sur de Florida y entre figuras del género urbano que consideran el fallo excesivo y desproporcionado.

Screenshot 2025-11-13 at 4.05.57PM

Culpable por instigación al homicidio

El jurado, compuesto por cuatro hombres y tres mujeres, declaró a Chocolate MC culpable de instigación al homicidio en primer grado.

El proceso, supervisado por el juez Milton Hirsch del Tribunal de Circuito de Miami-Dade, se resolvió en un solo día.

La fiscalía presentó como prueba principal un video en el que el artista, desde prisión, pedía que mataran a Damián Valdez Galloso.

Aunque Chocolate reconoció la existencia del video, aseguró que fue editado y que sus palabras fueron sacadas de contexto.

“Reconozco que no me expresé debidamente, pero ese video no me representa. Está manipulado”, afirmó durante la audiencia.

Al conocer el veredicto, el artista golpeó la mesa con fuerza y rompió en llanto, mientras sus seguidores protestaban fuera de la corte.

Apoyo de La Diosa: “No es un asesino, es un enfermo”

Una de las voces más solidarias fue la de la cantante cubana La Diosa, quien asistió al juicio como testigo, aunque denunció que no la dejaron declarar.

“Tengo una frustración inmensa. Conozco a Yosvani hace más de 15 años. No me dejaron hablar. Él no es un asesino, es un enfermo que necesita ayuda”, expresó en un video compartido tras salir del tribunal.

La Diosa también destacó los problemas de adicción y salud mental que ha enfrentado el artista, y pidió misericordia:

“Ojalá el juez sea justo. Sé que debe recibir un castigo, pero cadena perpetua… eso no.”

Sentencia pendiente y más cargos abiertos

La sentencia definitiva aún no ha sido emitida, pero Chocolate MC podría enfrentar cadena perpetua.

Además, el cantante mantiene otros casos judiciales abiertos, incluyendo intento de secuestro.

Mientras su entorno insiste en que el sistema judicial estadounidense se ha ensañado con un hombre vulnerable, las autoridades sostienen que las amenazas en redes sociales —aunque sean irónicas o impulsivas— tienen consecuencias reales.

Deja tu comentario

