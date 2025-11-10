americateve

Jacob Forever

Jacob Forever con nuevo amor: la misteriosa joven de Miami con la que fue visto en un yate

Jacob Forever fue visto en un yate en Miami junto a Roxy, una joven que despierta rumores de nuevo romance tras su separación de La Dura

Jacob forever

El reguetonero cubano fue captado disfrutando del sol de Miami junto a Roxy, una atractiva joven amante de la moda y la vida nocturna. Su parecido con La Dura ha encendido las redes.

El popular cantante Jacob Forever vuelve a ser tendencia, pero esta vez no por un nuevo tema musical, sino por su vida sentimental.

Tras su reciente separación de La Dura, con quien compartió más de 12 años de relación y una hija, el intérprete de “Hasta que se seque el malecón” fue sorprendido disfrutando de un paseo en yate en Miami junto a una bella joven identificada como Roxy.

Screenshot 2025-11-10 at 4.14.52PM

Roxy, la nueva conquista de Jacob Forever

Las imágenes, difundidas por páginas de farándula y seguidores del artista, muestran a Jacob relajado y sonriente durante una jornada de Boat Bash, uno de los eventos náuticos más populares de la ciudad. A su lado, una mujer morena de cabello largo y rasgos muy similares a los de su expareja, La Dura.

Roxy, cuya cuenta de Instagram es privada, reside en Miami y es conocida en su círculo por su pasión por la moda, las reuniones sociales y la vida nocturna. En las pocas fotos públicas disponibles, luce un estilo glamuroso, con atuendos elegantes y un toque sensual que ha captado rápidamente la atención de los fans.

Comparaciones inevitables y rumores de nuevo amor

Las redes sociales no tardaron en reaccionar. Muchos seguidores compararon a Roxy con La Dura, asegurando que Jacob “tiene un tipo muy definido”. Otros, en cambio, celebraron que el artista esté disfrutando de una nueva etapa personal tras su mediática ruptura.

Aunque el cantante no ha confirmado ni negado oficialmente el romance, las imágenes hablan por sí solas. Todo apunta a que Jacob Forever ha vuelto a abrir su corazón, disfrutando del amor y de la buena vida bajo el sol de Miami.

