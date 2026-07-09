🚨NO ME IMPORTA SI ERES ALCALDE: tenso intercambio entre alcalde de Hialeah y policía de Miami

La cámara corporal de un agente de Miami mostró el momento en que el alcalde Bryan Calvo fue detenido en Coconut Grove y terminó recibiendo dos multas por un total de 308 dólares. El oficial le advirtió que activar luces policiales sin ser agente del orden podía tener consecuencias penales.

Un video de cámara corporal reveló el tenso intercambio entre el alcalde de Hialeah, Bryan Calvo , y un agente del Departamento de Policía de Miami durante una parada de tránsito ocurrida el 14 de junio en Coconut Grove .

El funcionario terminó recibiendo dos citaciones civiles por un total de 308 dólares .

La grabación, obtenida y difundida por el Miami Herald, muestra al oficial motorizado Yasmani González deteniendo a Calvo después de que el alcalde presuntamente girara a la izquierda desde un carril exclusivo para giros a la derecha.

El intercambio escaló cuando el agente pidió identificación al alcalde.

La frase sorprendió al policía, quien comenzó a cuestionar el tipo de vehículo que conducía el alcalde y el uso de luces policiales.

Según el video, Calvo manejaba un Chevrolet negro propiedad del Departamento de Policía de Hialeah, equipado con luces de emergencia.

El agente cuestiona el uso de luces policiales

El oficial González se mostró preocupado al notar que el vehículo tenía luces policiales y que estas habían sido activadas durante la parada.

El agente le dijo a Calvo que, si no era policía, debía detenerse como cualquier otro conductor y no encender luces de emergencia con apariencia policial.

La situación abrió un debate público sobre si un alcalde puede conducir un vehículo municipal equipado como patrulla y activar luces reservadas para agentes del orden.

“Eso es un delito penal”, advirtió el policía

Durante el intercambio, el oficial le advirtió al alcalde que activar luces policiales sin autoridad policial podía constituir una conducta penal.

González le explicó que, aunque el vehículo perteneciera a una agencia policial, Calvo no era un agente juramentado.

El policía también señaló que en Miami los funcionarios que requieren ese tipo de transporte suelen ir acompañados por un oficial autorizado.

Según el agente, Calvo no tenía autoridad policial para manejar ese vehículo y activar las luces de emergencia.

Dos multas por 308 dólares

Tras una llamada telefónica de más de 16 minutos, cuyo audio aparece silenciado en el video, el oficial regresó y emitió dos citaciones civiles.

Las multas suman 308 dólares.

Una corresponde a la maniobra de tránsito y la otra al equipamiento del vehículo o al uso de luces de emergencia.

El caso permanece pendiente en los tribunales del condado Miami-Dade, sin una audiencia preliminar fijada al momento de los reportes.

La versión del alcalde de Hialeah

Calvo respondió mediante un comunicado en el que atribuyó parte de la situación al equipamiento previo del vehículo.

Según el alcalde, una de las multas está relacionada con una maniobra de tránsito y la otra con un equipo instalado en un vehículo propiedad del Departamento de Policía de Hialeah.

El funcionario afirmó que el vehículo fue modificado antes de que él asumiera el cargo y antes de que se le asignara.

Su explicación buscó deslindar la instalación del equipamiento de su responsabilidad directa.

Expertos cuestionan la autorización del alcalde

El caso generó dudas legales sobre si un alcalde puede conducir un vehículo municipal equipado con luces de emergencia.

El abogado municipal retirado Jose Smith, exabogado de Miami Beach y North Miami Beach, fue consultado por el Miami Herald y sostuvo que Calvo no cumpliría con las excepciones estatales.

Según su criterio, un alcalde no tendría autoridad para conducir un vehículo municipal equipado con luces de emergencia como si fuera un agente policial.

Reacción en redes sociales

La difusión del video generó una fuerte reacción en redes sociales.

Muchos usuarios criticaron lo que consideraron un intento de trato preferencial por parte del alcalde.

“Cualquiera más habría sido arrestado en el acto”, escribió un usuario.

Otros destacaron la actuación del oficial González y afirmaron que aplicó la ley sin dejarse intimidar por el cargo político de Calvo.

También hubo quienes pidieron esperar el desenlace judicial antes de sacar conclusiones definitivas.

Un alcalde joven bajo escrutinio

Bryan Calvo, de 27 años, es el alcalde más joven en la historia de Hialeah y del estado de Florida.

Su perfil público, su edad y su rápido ascenso político han hecho que el incidente tenga mayor impacto mediático.

El caso ocurre en un momento en que Hialeah vive alta exposición política local y fuerte debate ciudadano sobre transparencia, privilegios y uso de recursos municipales.

No es su primer incidente de tránsito

El episodio también reabrió el historial de tránsito del alcalde.

En julio de 2023, cuando era concejal, Calvo fue detenido por no respetar una señal de tráfico mientras conducía un Tesla rojo.

Esa multa, de 277 dólares, fue posteriormente desestimada a petición del propio agente que la emitió, según registros citados por medios locales.

Aunque ambos casos son distintos, el antecedente volvió a circular tras la publicación del video de la cámara corporal.

La pregunta de fondo: poder político y trato ante la ley

Más allá de las multas, el caso plantea una pregunta pública: ¿deben los funcionarios electos tener acceso a vehículos equipados con luces policiales?

La controversia no se limita a una infracción de tránsito.

El video alimentó el debate sobre el uso de símbolos de autoridad, los límites del poder municipal y la percepción de que algunos funcionarios podrían recibir trato distinto al de cualquier ciudadano.

Un caso pendiente en Miami-Dade

Por ahora, Calvo enfrenta citaciones civiles, no cargos criminales.

El expediente seguirá su curso en los tribunales de Miami-Dade.

El alcalde podrá disputar las multas, presentar argumentos o resolverlas conforme al proceso ordinario.

Mientras tanto, el video ya dejó instalada una controversia política en Hialeah y Miami: un alcalde, un carro policial, luces de emergencia y un agente que le recordó que las reglas también aplican a los funcionarios electos.