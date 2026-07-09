Esuatini recibe a otras 11 personas deportadas por EEUU

El Complejo Correccional Matsapha en Matsapha, cerca de Mbabane, Esuatini, el 17 de julio del 2025. (AP foto) AP

La portavoz interina del gobierno, Thabile Mdluli, manifestó que el grupo, predominantemente de países africanos, permanecerá en el reino de manera temporal mientras se protegían sus derechos.

“El gobierno reafirma que, durante su estancia temporal en el Reino, los derechos fundamentales de los nacionales de terceros países serán respetados y protegidos de conformidad con las leyes del Reino de Esuatini y las obligaciones internacionales del Reino”, declaró Mdluli en un comunicado.

En el marco de una serie de acuerdos a menudo secretos que forman parte de una amplia ofensiva de Estados Unidos contra la inmigración, el gobierno del presidente Donald Trump ha deportado a miles de personas a casi dos docenas de países que no son los suyos, según activistas.

Mdluli indicó que se habían implementado medidas para salvaguardar la seguridad de Esuatini y la de sus residentes mientras los deportados permanezcan en el país.

Los recién llegados serán alojados en la prisión de máxima seguridad de Matsapha, según funcionarios familiarizados con el acuerdo.

Esuatini, un país de unos 1,2 millones de habitantes que limita con Sudáfrica, comenzó a aceptar en 2025 a nacionales de terceros países deportados desde Estados Unidos en virtud de un acuerdo para acoger a personas que no pueden ser devueltas directamente a sus países de origen. Los recién llegados constituyen el cuarto grupo recibido bajo el pacto.

El gobierno de Trump también ha enviado deportados de terceros países a la República Centroafricana, Guinea Ecuatorial, Sierra Leona y la República Democrática del Congo, entre otros en el continente, mientras busca destinos para migrantes que no pueden ser repatriados directamente.

El gobierno de Esuatini no ha revelado los términos de su acuerdo con Washington ni ha difundido detalles sobre las nacionalidades de los deportados, su estatus legal o cuánto tiempo permanecerán en el país.

En el marco del programa de deportación, Esuatini ha recibido múltiples tandas de deportados desde Estados Unidos, lo que lo convierte en uno de los participantes más destacados en África.

El acuerdo ha suscitado críticas de grupos de derechos humanos por la falta de transparencia y de supervisión parlamentaria. Grupos cívicos en Esuatini también han llevado a las autoridades ante los tribunales para impugnar la legalidad de mantener a extranjeros en prisión sin cargos. Esuatini dice que los hombres serán repatriados, pero que podrían permanecer retenidos allí hasta por un año.

El abogado de derechos humanos Mzwandile Masuku dijo que los traslados continuos reflejaban una débil rendición de cuentas institucional y advirtió que la práctica corría el riesgo de normalizarse a nivel internacional.

Hasta ahora, solo dos deportados trasladados previamente a Esuatini han salido del país, al regresar a Camboya y Jamaica.

El gobierno de Esuatini ha respaldado el acuerdo, al afirmar que refleja los valores humanitarios del país, al tiempo que respeta su soberanía y sus leyes nacionales.

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La corresponsal Michelle Gumede contribuyó desde Johannesburgo, Sudáfrica.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP