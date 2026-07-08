SALE DE PRISIÓN EN MIAMI PELOTERO CUBANO DEL TEAM ASERE ACUSADO DE TRÁFICO DE DROGAS: ¿Qué se sabe?

El pitcher cubano Yusniel Padrón-Artiles, vinculado al Team Asere y exjugador de ligas menores, salió de la cárcel de Miami-Dade bajo la modalidad ROR, sin pagar fianza. La Fiscalía retiró uno de los cargos y modificó la acusación principal, aunque el proceso judicial continúa abierto.

El lanzador cubano Yusniel Padrón-Artiles , de 28 años, salió de prisión en Miami-Dade sin pagar fianza después de una modificación en los cargos relacionados con un caso de presunto tráfico de drogas.

El pitcher habanero, conocido por su vínculo con el béisbol cubano y el Team Asere , había sido detenido el 19 de febrero de 2026 en Hialeah.

Inicialmente enfrentaba acusaciones graves, incluido tráfico armado de cocaína y posesión de una propiedad residencial presuntamente utilizada para el tráfico de sustancias controladas.

Tras la revisión del expediente, la Fiscalía retiró uno de los cargos y reformuló la acusación principal.

La jueza de circuito Tanya Brinkley firmó el 30 de abril de 2026 la orden de liberación bajo la modalidad ROR , siglas de Release on Own Recognizance .

Esto significa que el acusado puede enfrentar el proceso en libertad sin pagar fianza, bajo el compromiso de presentarse ante el tribunal cada vez que sea citado.

La medida no equivale a una absolución ni al cierre del caso.

El proceso penal sigue activo y Padrón-Artiles mantiene la presunción de inocencia hasta que exista una decisión judicial definitiva.

Qué cargos fueron modificados

De acuerdo con los reportes sobre el expediente judicial, la Fiscalía presentó un documento acusatorio enmendado.

El segundo cargo, relacionado con la presunta posesión o uso de una propiedad para el tráfico de sustancias controladas, recibió un “No Action”, lo que implica que no se procedió con esa acusación.

El cargo principal fue reformulado como tráfico de sustancias ilícitas en un rango de 28 a 200 gramos, eliminándose la agravante de portación de arma que había elevado inicialmente la gravedad del caso.

Ese cambio fue clave para que el pelotero pudiera salir de prisión sin pagar fianza.

El caso sigue abierto

Aunque Padrón-Artiles ya no figura como detenido en los registros de Miami-Dade, el caso no ha terminado.

El pelotero deberá cumplir con las condiciones impuestas por el tribunal y presentarse a las audiencias correspondientes.

Según reportes de prensa deportiva, una de las próximas fechas relevantes del proceso está prevista para el 27 de julio, cuando deberá comparecer nuevamente ante la corte.

Hasta entonces, su situación legal seguirá dependiendo del avance de la Fiscalía, la defensa y las decisiones del tribunal.

El arresto en Hialeah

Padrón-Artiles fue arrestado en febrero durante una investigación de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade.

Según el reporte policial citado por medios locales, un informante confidencial alertó en enero que el pelotero supuestamente distribuía grandes cantidades de cocaína en Miami-Dade.

Bajo supervisión de las autoridades, ese informante habría realizado cuatro compras controladas entre enero y febrero en una vivienda de Hialeah.

El 19 de febrero, los investigadores ejecutaron una orden de registro en la propiedad y detuvieron al lanzador cubano.

Qué hallaron las autoridades

Durante el registro, las autoridades reportaron el hallazgo de casi 50 bolsas plásticas con presunta cocaína en polvo.

También fueron encontradas dos armas de fuego y aproximadamente 1.206 dólares en efectivo, según los informes divulgados por medios locales.

Esos elementos formaron parte de la base inicial de las acusaciones.

Sin embargo, la reformulación posterior del caso eliminó la agravante armada y redujo el alcance de la imputación presentada contra el pelotero.

La defensa del pitcher cubano

Tras su arresto, la familia de Padrón-Artiles contrató a los abogados Robert David Malove y Vadim A. Duarte, quienes comparecieron en el expediente ante la jueza Brinkley.

La estrategia de la defensa logró un primer resultado importante: la modificación de cargos y la salida de prisión bajo reconocimiento propio.

Ese avance no significa que el caso esté ganado, pero sí cambia sustancialmente la situación procesal del acusado, que ahora podrá defenderse en libertad.

De acusado sin fianza a proceso en libertad

La diferencia entre el escenario inicial y el actual es significativa.

Al momento de su arresto, Padrón-Artiles fue ingresado a prisión sin derecho a fianza debido a la gravedad de los cargos originales.

Después de la modificación presentada por la Fiscalía, el tribunal permitió su liberación sin pago de dinero.

Esa decisión refleja que el caso cambió de manera relevante desde su primera formulación.

Un nombre conocido del béisbol cubano

Yusniel Padrón-Artiles es un lanzador habanero que ha tenido presencia en el béisbol cubano y en el sistema de ligas menores en Estados Unidos.

También fue vinculado al entorno del Team Asere, nombre popular con el que se identificó a la selección cubana durante el Clásico Mundial de Béisbol.

Su arresto generó fuerte impacto entre seguidores del béisbol cubano, especialmente por tratarse de un deportista joven, con trayectoria profesional y visibilidad pública.

Presunción de inocencia

Es importante subrayar que Padrón-Artiles no ha sido condenado.

Los cargos en su contra son acusaciones que deberán ser probadas por la Fiscalía en el proceso judicial.

La defensa podrá impugnar pruebas, cuestionar procedimientos, negociar con la Fiscalía o ir a juicio, según avance el expediente.

Hasta que un tribunal determine lo contrario, el pelotero mantiene la presunción de inocencia.

Qué significa el cambio para su futuro

La salida de prisión le permite a Padrón-Artiles reorganizar su defensa fuera de la cárcel y preparar los próximos pasos del proceso.

Sin embargo, también enfrenta un escenario legal delicado.

Una acusación por tráfico de sustancias controladas continúa siendo grave en Florida, incluso sin la agravante de armas.

El desenlace dependerá de las pruebas admitidas, las decisiones de la Fiscalía y la estrategia de sus abogados.

Un caso bajo atención del exilio deportivo

El caso de Yusniel Padrón-Artiles continúa bajo la atención de medios deportivos cubanos, seguidores del béisbol y la comunidad cubana en Miami.

Su liberación sin fianza representa un giro importante, pero no un cierre.

La pregunta ahora es qué ocurrirá en la próxima audiencia y si la defensa logrará reducir aún más la acusación, negociar una salida legal o enfrentar el caso en juicio.

Por ahora, el pelotero cubano está fuera de prisión, pero su futuro judicial sigue en manos de la corte.