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Hialeah

Influencer cubano de Hialeah asume responsabilidad tras arresto en operativo de prostitución en Miami

Ernesto Daniel Martin, de 29 años, habló tras ser acusado de solicitar prostitución en Miami y pidió no vincular a políticos ni campañas con su caso

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Ernesto Daniel Martin

Influencer cubano de Hialeah asume responsabilidad tras ser acusado de pagar por sexo en Miami

Ernesto Daniel Martin, residente de Hialeah y vinculado al activismo local, habló públicamente después de su arresto en una operación encubierta relacionada con un presunto caso de prostitución. El joven dijo sentirse avergonzado, defendió que se trata de un asunto de su vida privada y aseguró que asumirá las consecuencias de sus decisiones.

Arrestan a influencer cubano de Hialeah en operativo encubierto

El cubano Ernesto Daniel Martin, de 29 años y residente de Hialeah, fue arrestado el pasado 2 de julio durante una operación policial encubierta en Miami relacionada con un presunto caso de prostitución.

Según el reporte de arresto, Martin habría respondido a un anuncio publicado en una página asociada con servicios de prostitución y posteriormente acudió a una ubicación no revelada en Miami.

El documento policial indica que allí se encontró con una agente encubierta identificada como Peña.

De acuerdo con el affidavit, Martin presuntamente solicitó un acto sexual y entregó 60 dólares.

El cargo que enfrenta

El cargo registrado contra Martin es solicitar a otra persona para cometer prostitución, un delito menor de primer grado bajo la ley de Florida.

Se trata de una acusación, no de una condena.

El caso seguirá su curso en la corte, donde la Fiscalía deberá sostener la acusación y la defensa tendrá la oportunidad de responder legalmente.

Martin mantiene la presunción de inocencia hasta que exista una resolución judicial definitiva.

“Estoy avergonzado”, dijo Martin

Tras conocerse el arresto, Martin habló públicamente y dijo sentirse avergonzado por lo ocurrido.

“Mi vergüenza está reservada para mi familia y para mis seres queridos. La verdad, yo no considero que he hecho un mal a nadie; fue algo de mutuo acuerdo. Claro, es un error y estoy totalmente avergonzado”, declaró.

El influencer evitó entrar en detalles sobre los hechos descritos en el reporte policial y explicó que seguirá las recomendaciones de su abogado.

Evita comentar detalles por consejo legal

Cuando fue preguntado directamente sobre los elementos contenidos en el affidavit, Martin prefirió no responder.

“No, prefiero no hacer ningún tipo de comentarios. Eso es un proceso legal que está ahora mismo siendo aclarado y yo me remito a los consejos de mi abogado”, afirmó.

Su respuesta apunta a una estrategia habitual en procesos judiciales abiertos: no discutir públicamente detalles que podrían formar parte del expediente penal.

“Mi vida íntima es mi vida”

Martin defendió que el caso pertenece a su vida privada.

“Mi vida íntima es mi vida y nadie tiene por qué realmente meterse en eso, porque que tire la primera piedra quien tenga la moral de hacerlo”, expresó.

La frase generó debate en redes sociales, donde algunos usuarios cuestionaron su conducta y otros pidieron esperar el desenlace legal antes de emitir juicios definitivos.

Habla de autocontrol y consecuencias

Al ser consultado sobre qué aprendió de la experiencia, Martin habló de autocontrol y responsabilidad personal.

“Primero que nada, el autocontrol, de no dejarse llevar por las emociones, de que lo normal no significa que sea legal”, dijo.

También reconoció que la situación pudo haberse evitado si él mismo hubiera tomado mejores decisiones.

“Es algo que se podía haber de alguna manera prevenido si yo mismo hubiera tomado mejores decisiones”, añadió.

Pide no involucrar a figuras políticas

El caso ha generado atención adicional por los vínculos de Martin con campañas políticas, activismo local y figuras públicas de Hialeah.

Durante la entrevista, el influencer pidió no involucrar a políticos ni a otras personas con las que ha trabajado.

“Yo soy una persona totalmente independiente. No tienen por qué involucrar ni al alcalde Bryan, porque eso es una decisión mía personal”, declaró.

Martin insistió en que la responsabilidad es exclusivamente suya y que está dispuesto a enfrentar las consecuencias.

“No tengo por qué esconderme”

El joven también aseguró que no intentará esconderse del proceso ni evadir la exposición pública.

“Es una decisión que yo tomo y que yo me responsabilizo, y que yo estoy dispuesto a pagar las consecuencias de ella. No tengo por qué esconderme”, dijo.

Su declaración busca separar su situación legal de cualquier estructura política o persona relacionada con su trabajo comunitario.

Un caso con impacto en Hialeah

Hialeah es una ciudad donde la política local, el activismo comunitario y la presencia de creadores de contenido cubanos suelen mezclarse con fuerza en redes sociales.

Por eso, el arresto de Martin generó atención inmediata entre seguidores, críticos y figuras vinculadas al entorno político local.

Aunque el cargo es menor, el impacto público del caso se amplificó por su exposición en redes y por su cercanía a campañas y actividades comunitarias.

La diferencia entre acusación y condena

El punto legal central es que Martin enfrenta una acusación, no una condena.

La información conocida hasta ahora proviene del reporte policial, de documentos del caso y de sus propias declaraciones públicas.

Será la corte la que determine el desenlace del proceso.

Mientras tanto, cualquier afirmación sobre culpabilidad debe tratarse con cautela y bajo el principio de presunción de inocencia.

Una disculpa parcial y una defensa personal

La postura de Martin combina tres elementos: reconocimiento de vergüenza, defensa de su vida privada y decisión de asumir consecuencias.

No negó de forma detallada lo contenido en el reporte policial, pero tampoco quiso entrar en hechos específicos.

Su mensaje fue que cometió un error, que el caso pertenece a su esfera íntima y que no se debe usar para atacar a personas ajenas al proceso.

Qué sigue ahora

El proceso continuará en corte.

Martin deberá comparecer cuando sea citado y su defensa podrá presentar argumentos, negociar con la Fiscalía o disputar los elementos del caso.

Por ahora, el caso permanece abierto y bajo atención pública.

El desenlace dependerá de los próximos pasos judiciales y de cómo avance la acusación presentada tras la operación encubierta.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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