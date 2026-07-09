Capturan en Tapachula a cubano acusado de feminicidio de su pareja en Cancún cuando huía a Centroamérica

Capturan en Tapachula a cubano acusado de asesinar a su pareja en Cancún: los detalles del caso

Yadriel Corona, ciudadano cubano natural de Cienfuegos, fue reportado como detenido en Tapachula, Chiapas, cuando presuntamente intentaba abandonar México rumbo a Centroamérica. Es señalado como presunto responsable del feminicidio de Lizbeth Bustos Vera, una mujer de 43 años hallada enterrada en el patio de una vivienda en Cancún.

El ciudadano cubano Yadriel Corona , originario de Cienfuegos , fue reportado como detenido en Tapachula , Chiapas, durante un operativo relacionado con el feminicidio de Lizbeth Bustos Vera , una mujer mexicana-canadiense de 43 años cuyo cuerpo fue localizado enterrado en el patio de una vivienda en Cancún.

De acuerdo con reportes locales, Corona fue capturado durante la madrugada del 7 de julio , cuando presuntamente intentaba abandonar México rumbo a Centroamérica.

Las versiones señalan que portaba documentación falsa y que habría permanecido oculto en la zona fronteriza con Guatemala.

La detención habría sido resultado de un operativo coordinado entre autoridades de Quintana Roo , la Fiscalía del Inmigrante y corporaciones de seguridad de Chiapas .

Según esos reportes, al revisar sus datos en Plataforma México, las autoridades detectaron que el cubano figuraba como buscado por la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo por el delito de feminicidio.

Tras esa verificación, se habría notificado a la fiscalía quintanarroense para tramitar su traslado a Cancún, donde deberá enfrentar el proceso correspondiente.

Falta de confirmación oficial completa

Aunque varios medios reportaron la captura, hasta los primeros reportes no existía una comunicación oficial ampliamente difundida por la Fiscalía de Quintana Roo con todos los detalles del aseguramiento.

Por esa razón, el caso debe manejarse con cautela judicial: Yadriel Corona es señalado como presunto responsable, pero no ha sido condenado.

Será un juez de control quien determine su situación jurídica una vez que sea presentado ante las autoridades competentes.

¿Quién era Lizbeth Bustos Vera?

Lizbeth Bustos Vera tenía 43 años, era originaria de Minatitlán, Veracruz, y contaba con nacionalidad mexicana y canadiense.

Había viajado a México con sus dos hijos menores para realizar trámites relacionados con una herencia, mientras su esposo permanecía en Canadá.

El 16 de junio, Lizbeth informó a familiares que planeaba regresar a Canadá, pero nunca llegó.

Al perder contacto con ella, sus allegados acudieron al domicilio ubicado en la calle Bacalar, cerca de la avenida Kohunlich, en la Supermanzana 46 de Cancún, pero no la encontraron.

La denuncia y la ficha de búsqueda

La familia presentó una denuncia formal el 24 de junio ante la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo.

Las autoridades activaron la ficha de búsqueda correspondiente y comenzaron las investigaciones para localizar a la mujer.

Durante varios días, familiares y amigos mantuvieron la esperanza de hallarla con vida.

Esa expectativa terminó de forma trágica cuando los agentes inspeccionaron el inmueble donde Lizbeth había vivido con su pareja.

El cuerpo fue hallado enterrado en el patio

La noche del 5 de julio, agentes de la Policía Ministerial de la Unidad de Feminicidios inspeccionaron la vivienda y detectaron irregularidades en el patio trasero.

Peritos y agentes utilizaron palas y picos para excavar el terreno.

Allí encontraron el cuerpo de Lizbeth en avanzado estado de descomposición, sepultado en una fosa clandestina de poca profundidad y cubierto con bloques de concreto, piedras, cemento y arena.

El hallazgo confirmó el peor temor de la familia.

Indicios asegurados por la Fiscalía

Durante las diligencias, las autoridades aseguraron indicios dentro del inmueble.

También fue localizado un automóvil Volkswagen Vento, presuntamente propiedad de la víctima, además de objetos personales que fueron integrados a la carpeta de investigación.

Familiares de Lizbeth estuvieron presentes durante parte de las labores y pudieron recuperar algunas pertenencias.

El domicilio quedó bajo investigación como posible escena del crimen.

La relación con Yadriel Corona

De acuerdo con los reportes, Yadriel Corona trabajaba como barbero y llevaba aproximadamente siete meses de relación con Lizbeth Bustos Vera.

Ambos habrían compartido la vivienda donde fue hallado el cuerpo.

Esa convivencia convirtió al cubano en una de las principales líneas de investigación para las autoridades.

Medios locales señalaron que Lizbeth planeaba terminar la relación y reunirse con su esposo en Canadá, una hipótesis que aparece como posible móvil bajo investigación.

Qué habría ocurrido antes del crimen

Según versiones atribuidas a la Fiscalía de Quintana Roo, durante la segunda quincena de junio el imputado presuntamente atacó a Lizbeth tras una discusión.

Los reportes señalan que la agresión habría incluido golpes y un arma blanca.

Después, el cuerpo habría sido enterrado en una fosa excavada en el patio de la vivienda que ambos compartían.

Estas acusaciones deberán ser probadas ante un juez.

Mensajes desde el teléfono de la víctima

Una de las líneas más graves de la investigación apunta a que, tras el crimen, el sospechoso habría utilizado el teléfono celular de Lizbeth para enviar mensajes de WhatsApp a sus familiares.

El objetivo habría sido hacerles creer que ella seguía con vida y que viajaría de regreso a Canadá.

Esa maniobra, según los reportes, le habría permitido ganar tiempo para abandonar Quintana Roo y dirigirse hacia la frontera sur de México.

Presuntos retiros bancarios y eliminación de evidencias

Medios locales también reportaron que el sospechoso habría realizado retiros de dinero de las cuentas bancarias de Lizbeth.

Además, se investiga si intentó eliminar evidencias que lo vincularan con el crimen.

Otra línea apunta a un posible interés económico: apropiarse del inmueble o acceder a recursos enviados desde Canadá para la manutención de los hijos de la víctima.

Todas esas hipótesis forman parte de la investigación y deberán ser acreditadas judicialmente.

La ruta hacia Tapachula

Tapachula es uno de los principales puntos de tránsito migratorio en el sur de México, cerca de la frontera con Guatemala.

Según los reportes, Corona habría llegado a esa zona con intención de salir del país y avanzar hacia Centroamérica.

El uso de documentación falsa agravaría su situación legal, aunque el eje principal del caso sigue siendo la acusación por feminicidio.

Qué sigue en el proceso penal

Tras su detención, Yadriel Corona deberá ser trasladado o puesto a disposición de las autoridades de Quintana Roo.

Un juez de control en Cancún deberá determinar su situación jurídica.

Si se confirma la imputación por feminicidio y el caso avanza a proceso, la Fiscalía deberá presentar los elementos de prueba contra el acusado.

En caso de ser declarado culpable, podría enfrentar una condena de varias décadas de prisión, de acuerdo con las penas previstas para el feminicidio en esa entidad.

Presunción de inocencia

Aunque los reportes lo señalan como presunto responsable, Yadriel Corona mantiene la presunción de inocencia.

La responsabilidad penal solo puede ser determinada por un tribunal.

El caso continúa en desarrollo y dependerá de la actuación de la Fiscalía, los peritajes, los testimonios, los indicios asegurados y las decisiones del juez.

Un feminicidio que conmociona a Cancún

El crimen de Lizbeth Bustos Vera ha provocado conmoción en Cancún, Veracruz y entre comunidades migrantes.

Su historia concentra varios elementos de alto impacto: una mujer desaparecida, dos hijos menores, una familia que la buscaba, un cuerpo oculto en el patio de una vivienda y un sospechoso que presuntamente intentaba huir del país.

El caso también vuelve a poner bajo la lupa la violencia contra mujeres en México y la necesidad de respuestas rápidas, transparentes y eficaces por parte de las autoridades.

Violencia de género y casos de cubanos implicados en México

Este caso se suma a otros hechos recientes en los que ciudadanos cubanos han sido señalados en investigaciones por violencia contra sus parejas en México.

En mayo de 2026, otro cubano fue acusado formalmente de feminicidio por la muerte de su expareja en un bar de Cancún.

Organizaciones independientes han advertido que varias cubanas también han sido víctimas de feminicidio fuera de la isla, con México entre los países de mayor incidencia.

La violencia de género sigue siendo una emergencia regional que atraviesa fronteras, nacionalidades y comunidades migrantes.

La familia exige justicia

Para los familiares de Lizbeth, la prioridad es que el crimen no quede impune.

Tras semanas de angustia, búsqueda e incertidumbre, el caso entra ahora en una fase judicial decisiva.

La captura reportada del presunto responsable podría representar un avance importante, pero la familia espera una confirmación transparente, un proceso firme y una sentencia si se demuestra su culpabilidad.

Lizbeth Bustos Vera tenía 43 años. Viajó a México por asuntos familiares y terminó siendo víctima de un crimen que hoy exige respuestas.