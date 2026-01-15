Condenan a 20 años de prisión a cubano por mortal tiroteo en Publix de Miami tras discusión por boletos de lotería

Osmel Lugo Gutiérrez, de 55 años, fue sentenciado a dos décadas de cárcel por matar a tiros a Franklyn José Piñeiro, un padre de familia de 50 años, durante una discusión mientras ambos hacían fila para comprar boletos de lotería en un supermercado Publix de Coral Gables.

Cuatro años después del violento tiroteo que conmocionó a Miami -Dade, la justicia dictó sentencia contra Osmel Lugo Gutiérrez , un ciudadano cubano de 55 años, responsable de la muerte de Franklyn José Piñeiro , ocurrida el 5 de febrero de 2022 dentro de un supermercado Publix en Coral Gables .

Este miércoles, una jueza del condado sentenció a Lugo a 20 años de prisión , tras haber sido declarado culpable de homicidio involuntario por un jurado el año pasado, que rechazó su alegato de defensa propia , según reportó Telemundo 51.

De acuerdo con los informes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 6:15 p.m. , cuando ambos hombres hacían fila para comprar boletos de lotería en el Publix ubicado en 106 Ponce de León Boulevard .

Las cámaras de vigilancia captaron el momento en que Piñeiro enfrenta a Lugo con el brazo extendido en medio de una discusión verbal. Segundos después, Lugo sacó una pistola Glock calibre 9 mm de su cintura y disparó una vez al pecho , causándole la muerte inmediata.

Clientes y empleados huyeron en pánico tras el disparo. Ninguna otra persona resultó herida.

‍ Una víctima con familia

Franklyn José Piñeiro tenía 50 años, era padre de un niño de 12 años y trabajaba como conductor de Uber, según confirmaron familiares durante el proceso judicial.

“Arruinó varias vidas con una sola decisión”

Antes de que se dictara la sentencia, Lugo pidió clemencia y ofreció disculpas a la familia de la víctima.

“Me sentí amenazado, tuve miedo”, declaró en español ante la corte, insistiendo en que no tuvo intención de matar.

Sin embargo, la jueza Christine Hernández fue tajante al rechazar sus argumentos:

“Usted apretó el gatillo dentro de un supermercado lleno de personas y acabó con la vida de un hombre sin justificación”.

La magistrada subrayó que la decisión de Lugo destruyó la vida de la familia Piñeiro, de su propia familia y la suya.

Reacciones tras la sentencia

La viuda de Piñeiro aseguró que se hizo justicia, aunque afirmó que nunca percibió un arrepentimiento genuino por parte del acusado.

Por su parte, la defensa calificó la condena como excesiva y anunció que apelará la sentencia, argumentando que una pena de 10 años habría sido más adecuada.