Derek Rosa, adolescente cubano acusado de matar a su madre en Hialeah, acepta acuerdo de culpabilidad y evita juicio

El joven, acusado del asesinato de su madre Irina García en 2023, aceptó un acuerdo con la Fiscalía de Miami-Dade que incluye prisión, libertad condicional y tratamiento psicológico obligatorio.

A pocas semanas del inicio del juicio, Derek Rosa , el adolescente cubano acusado del asesinato de su madre en Hialeah , aceptó este viernes un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía estatal de Miami-Dade , evitando así enfrentar un proceso judicial con jurado.

Tras declararse culpable, Rosa —quien actualmente tiene 15 años — enfrentará una sentencia de 25 años de prisión , seguidos de 20 años de libertad condicional , por cargos de asesinato en segundo grado , según lo establecido en el acuerdo.

El convenio con la fiscalía también dispone que, al concluir su tiempo en prisión, Derek Rosa deberá someterse a tratamiento psicológico obligatorio , el cual se mantendrá durante todo el período de libertad condicional.

Además, la corte ordenó que no tenga ningún tipo de contacto con Frank Ramos , su padrastro, ni con su hermana menor , la bebé que se encontraba junto a su madre cuando ocurrió el crimen.

Tras la declaración de culpabilidad, Frank Ramos expresó que Derek “lamentablemente tendrá que pagar por algo terrible que hizo”, en referencia a la gravedad del crimen y sus consecuencias irreversibles.

El crimen que conmocionó a Hialeah

Derek Rosa está acusado del asesinato de su madre, Irina García, ocurrido el 12 de octubre de 2023 en un apartamento de Hialeah. En ese momento, el acusado tenía 13 años.

De acuerdo con las autoridades, Irina García, de 39 años, recibió 46 puñaladas mientras dormía en una habitación junto a su hija recién nacida.

‍ Declaraciones de la fiscal estatal

La fiscal estatal de Miami-Dade, Katherine Fernández Rundle, ofreció una declaración contundente tras conocerse el acuerdo:

“Con la declaración de culpabilidad de hoy, Derek Rosa admitió lo que había dicho previamente a un operador del 911 y lo que había confesado a los detectives de policía, que asesinó a su madre. El dolor que sufrió Irina García por las 46 puñaladas solo pudo ser superado por saber que la persona que la mató era su propio hijo”.

La fiscal añadió que:

“La conclusión de este caso penal no disminuye la profunda tragedia de las acciones de Derek. Cuando robó la vida de su madre, también le robó gran parte de su propio futuro”.

Revelaciones recientes del caso

En días recientes, la Fiscalía de Miami-Dade reveló que, según las investigaciones, Derek Rosa habría enviado fotografías del cuerpo de su madre asesinada a un grupo de amigos de secundaria tras cometer el crimen.

Asimismo, las autoridades señalaron que, antes del asesinato, el adolescente había compartido con amigos mensajes y videos de contenido extremadamente gráfico, incluyendo uno en el que un reservista del Ejército de Estados Unidos se graba mientras se suicida con un rifle.

Estas revelaciones añadieron un componente aún más perturbador a un caso que ha sacudido profundamente a la comunidad del sur de Florida.