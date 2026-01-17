Estados Unidos intensifica ataques en Siria y abate a terrorista clave tras emboscada mortal contra sus tropas

Estados Unidos ejecutó un nuevo bombardeo de precisión en el noroeste de Siria , como parte de su ofensiva contra el terrorismo internacional, que resultó en la muerte de Bilal Hasan al-Jasim , identificado por Washington como un jefe terrorista vinculado a Al Qaeda y con conexión directa con el Estado Islámico (ISIS) .

Según autoridades estadounidenses, al-Jasim estaba directamente asociado a la emboscada del 13 de diciembre , en la que murieron dos soldados estadounidenses y un intérprete civil , durante un ataque contra un convoy militar en territorio sirio.

De acuerdo con el perfil divulgado por el Comando Central de EE.UU., Bilal Hasan al-Jasim figuraba entre los principales planificadores de la violencia extremista en la región y habría coordinado acciones conjuntas entre células afiliadas a Estado Islámico y redes yihadistas locales.

Las autoridades lo señalan como responsable directo del atentado ocurrido en la zona de Palmira , donde un combatiente del Estado Islámico atacó a fuerzas mixtas estadounidenses y sirias.

El comandante del Comando Central de EE.UU., Brad Cooper , afirmó que la operación envía una señal clara a los grupos terroristas:

“La muerte de un operativo terrorista vinculado a la muerte de tres estadounidenses demuestra nuestra determinación de ir detrás de quienes atacan a nuestras fuerzas”.

Y agregó:

“No hay lugar seguro para quienes realizan, planean o inspiran ataques contra ciudadanos estadounidenses y nuestros combatientes. Los encontraremos”.

Víctimas del atentado de diciembre

El ataque del 13 de diciembre provocó la muerte del sargento Edgar Brian Torres-Tovar, el sargento William Nathaniel Howard y del intérprete civil Ayad Mansoor Sakat. La emboscada fue ejecutada de forma coordinada contra un convoy militar estadounidense.

Operación Hawkeye Strike

El reciente bombardeo forma parte de la operación militar “Hawkeye Strike”, una campaña conjunta en la que participan Estados Unidos, Jordania y Siria, enfocada en desmantelar la infraestructura, arsenales y cadenas de mando del Estado Islámico.

Desde el inicio de la escalada, la operación ha impactado más de 100 objetivos terroristas, combinando ataques aéreos de precisión y labores de inteligencia, con el objetivo de impedir nuevos atentados contra fuerzas estadounidenses y aliadas.

El último ataque previo se había registrado el sábado pasado, también en territorio sirio.

Guerra global contra el terrorismo

Funcionarios estadounidenses subrayaron que esta ofensiva se enmarca en una estrategia global de combate al terrorismo, que ha incluido operaciones similares en Nigeria contra enclaves del Estado Islámico.

Desde Washington, el mensaje oficial fue categórico: cualquier ataque contra ciudadanos o tropas estadounidenses será respondido con contundencia, sin importar el país donde se origine la amenaza.

“Quienes organicen, financien o inspiren atentados contra Estados Unidos y sus aliados no encontrarán refugio y serán perseguidos sin descanso”, señalaron fuentes oficiales.

Con esta nueva acción militar, Estados Unidos reafirma su compromiso de impedir el resurgimiento de ISIS en Medio Oriente y de proteger a sus ciudadanos y socios estratégicos en la región.