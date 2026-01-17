americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
cubano

Régimen cubano extiende la exención arancelaria para importar alimentos, medicinas y productos de aseo

Cuba extiende la exención de impuestos para importar alimentos, medicinas y aseo sin fines comerciales desde febrero de 2026, según la Gaceta Oficial

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Aduana Cuba.png

Las medidas, vigentes desde el 1 de febrero de 2026, mantienen la importación sin carácter comercial de productos esenciales sin Impuesto Aduanero, en medio de la persistente escasez en la Isla.

El Gobierno cubano anunció la extensión de la exención arancelaria que permite importar alimentos, productos de aseo, medicamentos e insumos médicos sin carácter comercial y exentos del Impuesto Aduanero, según disposiciones publicadas en la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 7.

Las medidas, firmadas por el ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale, y por el jefe de la Aduana General de la República, Nelson Enrique Cordovés Reyes, entrarán en vigor el 1 de febrero de 2026.

De acuerdo con la Gaceta, la prórroga responde a que “persisten las limitaciones en las ofertas” de productos esenciales, asociadas al recrudecimiento del bloqueo y a los impactos económicos derivados de la pandemia de la COVID-19, por lo que se considera “necesario mantener dichos beneficios con carácter excepcional”.

Gobierno de Castro intenta acabar con las mulas y aprieta las tuercas al pueblo cubano que desde hoy ya sufre una nueva medida aduanal.

¿Qué cambia y qué se mantiene para pasajeros?

Equipaje acompañado

  • Importación excepcional sin límites de valor.

  • Exenta del Impuesto Aduanero para alimentos, productos de aseo, medicamentos e insumos médicos.

Equipaje no acompañado

  • Importación de los mismos artículos hasta 500 USD o su equivalente en peso.

  • Límite de 50 kg, también exento de impuestos.

Condición operativa

  • Los artículos de alimentos y aseo deben presentarse separados de los de medicamentos e insumos médicos, y ambos en bultos independientes del resto del equipaje, para que aplique el beneficio.

Envíos: aumentan límites y se ratifican exenciones

Mediante la Resolución 9/2026, el Ministerio de Finanzas y Precios dispuso:

  • Aumento del límite del valor en aduana para importaciones no comerciales por envíos:

    de 200 USD a 500 USD.

  • Se mantiene la exención del Impuesto Aduanero por los primeros 30 USD del envío (o 3 kg).

  • Para el excedente, se aplica una tarifa del 30 %.

Envíos con productos esenciales

  • Para envíos aéreos, marítimos y postales que contengan alimentos, aseo, medicamentos e insumos médicos, se ratifica la exención hasta 200 USD o 20 kg.

  • El envío debe contener únicamente estos artículos para acceder al beneficio.

La norma establece que estas disposiciones estarán vigentes “mientras persistan las condiciones” que motivaron su aprobación, y que cualquier eliminación deberá notificarse mediante resolución con al menos 30 días de antelación.

Plantas eléctricas: beneficio sin fecha de vencimiento

La Resolución 10/2026 autoriza de forma excepcional la importación sin carácter comercial de plantas eléctricas de más de 900 vatios, aun cuando superen el valor establecido para envíos.

  • Se aplicará una tarifa del 30 % al exceso gravable.

  • A diferencia de otras medidas, no se fija una fecha final específica, y el beneficio se mantendrá mientras persistan las condiciones.

Medicamentos e insumos médicos: sin límites anteriores

Por su parte, la Resolución 4/2026 del Ministerio de Salud Pública autoriza la importación exenta de impuestos y sin carácter comercial de medicamentos en envases originales e insumos médicos, incluyendo:

  • Jeringuillas

  • Guantes

  • Mascarillas

  • Pañales desechables

  • Oxímetros

  • Sondas

  • Prótesis y ayudas técnicas

La norma mantiene suspendido el límite anterior de 10 kg, establecido en una resolución de 1992, mientras esté vigente la nueva disposición.

Aduana mantiene tabla especial por peso

La Resolución 34/2026 de la Aduana General mantiene suspendida la tabla anterior para alimentos, aseo, medicamentos e insumos médicos enviados sin fines comerciales, y aplica una tabla por peso:

  • 1 kg = 10 USD

  • Exención hasta 30 USD = 3 kg, entre otros tramos

La vigencia se mantendrá hasta que el Ministerio de Finanzas y Precios disponga lo contrario, con la obligación de avisar con al menos 30 días.

Gobierno desmiente rumores

Días atrás, el Ministerio de Finanzas y Precios (MFP) desmintió rumores que circulaban en redes sociales sobre el supuesto fin de la exención aduanal a partir del 1 de febrero.

El organismo aclaró que “no se ha adoptado ninguna decisión que modifique el tratamiento tributario excepcional actualmente en vigor”, y aseguró que cualquier cambio será informado por los canales oficiales.

Medidas vigentes desde febrero de 2026.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
llegaran a cuba los restos de 32 agentes caidos en venezuela

Llegaran a Cuba los restos de 32 agentes caídos en Venezuela

Trabajadores ondean la bandera cubana a media asta en la Tribuna Antiimperialista, cerca de la embajada de Estados Unidos en La Habana, Cuba, el lunes 5 de enero de 2026, en memoria de los cubanos fallecidos dos días antes en Caracas, Venezuela, durante la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses. (Foto AP/Ramón Espinosa)

Cuba prepara homenajes a 32 militares muertos durante el asalto de EEUU a Venezuela

eeuu congela visas para 75 paises, incluidos cuba, brasil, rusia e iran

EEUU congela visas para 75 países, incluidos Cuba, Brasil, Rusia e Irán

Una caravana transporta los restos de los oficiales cubanos fallecidos durante la operación estadounidense en Venezuela para capturar al expresidente Nicolás Maduro, a través de La Habana, Cuba, el jueves 15 de enero de 2026. (Foto AP/Ramón Espinosa)

Llegan a Cuba los restos de los 32 militares muertos en operativo contra Maduro en Venezuela

Destacados del día

Régimen cubano extiende la exención arancelaria para importar alimentos, medicinas y productos de aseo

Régimen cubano extiende la exención arancelaria para importar alimentos, medicinas y productos de aseo

ARCHIVO – El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, hace una declaración a reporteros durante su reunión con el ministro de Exteriores armenio Ararat Mirzoyan en el Departamento de Estado en Washington, el martes 13 de enero de 2026. (AP Foto/Cliff Owen, Archivo)

Trump nombra figuras clave para supervisor plan de paz en Gaza

Viuda de coronel cubano muerto en Caracas rompe el silencio: Murió como quería, no comía miedo

Viuda de coronel cubano muerto en Caracas rompe el silencio: "Murió como quería, no comía miedo"

Cubano con I-220A que se tatuó el rostro de Trump ahora teme ser deportado: Esto no es lo que yo esperaba

Cubano con I-220A que se tatuó el rostro de Trump ahora teme ser deportado: "Esto no es lo que yo esperaba"

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, habla en la Fundación Heritage, un centro de estudios conservador, el viernes 16 de enero de 2026, un día después de reunirse con el presidente de EEUU, Donald Trump, y miembros del Congreso, en el Capitolio, en Washington. (AP Foto/J. Scott Applewhite)

Líder opositora de Venezuela confía en retorno de la democracia pero revela poco sobre sus planes

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter