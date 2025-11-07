Muere baleado el agente Devin Jaramillo en Miami-Dade mientras respondía a una emergencia

El joven oficial de 27 años, reconocido por su compromiso y valentía, perdió la vida en un enfrentamiento en el suroeste del condado.

El agente Devin Jaramillo , miembro de la Oficina del Alguacil de Miami-Dade (MDSO) , murió este viernes tras ser baleado mientras respondía a una emergencia en el suroeste del condado.

La sheriff Rosie Cordero-Stutz confirmó la noticia con un mensaje cargado de emoción:

“Su último sacrificio fue su vida… defendiéndonos”, declaró ante la prensa, desde el hospital donde el joven agente fue trasladado.

Según información preliminar, el oficial Jaramillo habría tenido un altercado con un hombre involucrado en un accidente de tránsito . Las autoridades investigan si el agente fue asesinado con su propia arma de servicio durante el enfrentamiento.

Fuentes cercanas al caso indicaron a Telemundo 51 que un sospechoso fue hallado muerto dentro de un vehículo en la misma escena, aunque la policía aún no ha confirmado oficialmente esta versión.

La zona fue acordonada por múltiples unidades del MDSO y continúa bajo investigación.

‍ ¿Quién era el agente Devin Jaramillo?

El oficial Devin Jaramillo, de 27 años, era parte del Distrito de Kendall y contaba con una sólida trayectoria en las fuerzas del orden del sur de Florida.

Se graduó en Justicia Criminal por la Universidad de Florida Central (UCF) en 2019 y comenzó su carrera en el Departamento de Policía de Coral Gables, donde fue reconocido por su compromiso y profesionalismo.

En julio de 2023, fue nombrado “Oficial del Mes” tras detener a un sospechoso de robo de paquetes, resolviendo además tres casos adicionales vinculados.

Ya como parte de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade, en agosto de 2025, fue reconocido nuevamente por una operación de tráfico en la que descubrió 13 armas de fuego, entre rifles, escopetas y pistolas, junto con municiones y un rifle con número de serie borrado.

Homenajes y legado

El joven agente era ampliamente respetado por sus compañeros por su ética de trabajo, vocación de servicio y valentía.

Su padre, David Jaramillo, es detective retirado del Departamento de Policía de Miami-Dade y actual presidente emérito de la Asociación Hispana de Oficiales de Policía (HPOA), organización en la que Devin también era voluntario.

La Oficina del Sheriff de Miami-Dade expresó su pesar con un comunicado oficial:

“Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento del diputado Devin Jaramillo, un miembro valioso de nuestra agencia. Su legado de integridad, compasión y valentía vivirá en los corazones de todos los que tuvieron el privilegio de conocerlo y servir junto a él.”