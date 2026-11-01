MOMENTO EXACTO en el que un jet privado se estrella a toda velocidad en PALM BEACH, Florida

Un Learjet 60 que viajaba desde Austin, Texas, hacia Bahamas se precipitó sobre una zona residencial del condado de Palm Beach, Florida, este domingo 1 de noviembre de 2026. La aeronave transportaba nueve personas, cuya muerte fue reportada por el secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy. Un video registró la caída del avión a gran velocidad y la enorme bola de fuego que se produjo tras el impacto.

Una cámara captó los últimos segundos de vuelo de un avión ejecutivo Learjet 60 que se estrelló este domingo en el sur de Florida, provocando una violenta explosión cerca de una carretera y una comunidad residencial.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 12:50 p. m., en las inmediaciones de Military Trail y 10th Avenue North, cerca de Greenacres, en el condado de Palm Beach.

La Administración Federal de Aviación (FAA) confirmó que nueve personas viajaban a bordo de la aeronave, que había despegado del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, en Texas, con destino al Aeropuerto de North Eleuthera, en Bahamas. WFLX+1

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran cómo el avión desciende abruptamente hacia una zona urbana antes de impactar contra el suelo.

En cuestión de segundos, se produce una gran bola de fuego, mientras una columna de humo negro se eleva sobre el lugar.

La grabación también muestra que el impacto ocurrió muy cerca de vehículos que circulaban por una carretera.

Según Associated Press, la caída dejó un cráter en el pavimento y restos incendiados a escasa distancia de varias viviendas. AP News

Nueve personas viajaban en el avión: reportan que no hubo sobrevivientes

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, informó que las nueve personas que viajaban en el Learjet fallecieron, según el mensaje oficial citado en el reporte inicial.

La información sobre las víctimas constituye una actualización respecto a los primeros comunicados de la FAA, que habían confirmado el número de ocupantes sin precisar su estado.

Por el momento, no se han divulgado las identidades de los fallecidos ni se ha confirmado un balance definitivo de posibles víctimas en tierra.

Las autoridades deberán determinar también si había personas dentro de las viviendas cercanas al punto de impacto.

El avión había salido de Texas con destino a Bahamas

La aeronave fue identificada como un Learjet 60, modelo de jet ejecutivo utilizado para vuelos privados y corporativos.

De acuerdo con los datos de la FAA, el vuelo había partido de Austin, Texas, y se dirigía a North Eleuthera, en Bahamas.

La matrícula asociada al avión es N722BD, según los registros aeronáuticos consultados. FAA Aircraft Registration

La aeronave fue valorada preliminarmente en aproximadamente dos millones de dólares, aunque el precio exacto de este ejemplar no ha sido confirmado.

Testigos describen una explosión que sonó como un misil

El impacto provocó una fuerte explosión que sorprendió a residentes y conductores de la zona.

Según testimonios recogidos por el New York Post, el estruendo fue comparado con el sonido de un misil.

Los primeros reportes también señalaron que el avión habría golpeado un árbol y cables eléctricos durante su caída.

La explosión generó un incendio y dejó escombros sobre la carretera, mientras equipos de bomberos y rescate acudían al lugar.

Las autoridades cerraron Military Trail entre Cresthaven Boulevard y 10th Avenue North para facilitar las labores de emergencia. New York Post+1

¿Qué provocó la caída del Learjet 60 en Palm Beach?

Las causas del accidente todavía se desconocen.

Datos preliminares de seguimiento de vuelo indican que la aeronave experimentó un descenso extremadamente rápido antes de desaparecer de los registros de posición.

Sin embargo, esa información no permite determinar por sí sola si ocurrió una falla mecánica, una pérdida de control u otra emergencia.

La FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) investigarán el accidente, con la NTSB a cargo de la investigación principal. WFLX

Los investigadores deberán examinar los restos del avión, las comunicaciones de vuelo y los registros técnicos para establecer qué ocurrió durante sus últimos minutos.

El video documenta la violencia del impacto, pero la causa de la tragedia y la existencia de posibles víctimas adicionales en tierra siguen pendientes de esclarecimiento.