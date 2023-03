Miami: Tras enfrentarse a tiros con la policía hombre le da ataque epiléptico y es arrestado

La gran movilización policial en el área despertó preocupación entre los vecinos.

“Cada semana escuchas algo bom, bom, bom, se escuchan muchos disparos por aquí en esta zona, me he comprado un pitbull para estar más seguro”, dijo Nikolas Lazlo, residente del área.

Consternada, una señora acudió al lugar buscando respuestas en relación con un familiar que vive en la zona y del que no había recibido información en todo el día.

“No me están contestando, pero no sé cuál es el problema, espero que no haya sido en esa casa, porque no tenemos ningún niño de un año por ahí”, dijo Eva Flores, residente de Miami.

Este hecho ocurre una semana después de que un agente encubierto de la policía de Miami-Dade recibiera un balazo en el cuello durante el cumplimiento de sus funciones.

Por ello, las autoridades le piden a la comunidad trabajar en conjunto para combatir la ola de violencia.

“Estos delincuentes hacen lo que sea para cumplir el crimen o huir los oficiales a ellos no les interesa cuando balean hacia los oficiales si hay alguien en peligro porque obviamente una bala perdida es lo que termina impactando a las personas inocentes a ellos no les interesa las personas de la comunidad”, señaló el portavoz de la policía de Miami-Dade.

La investigación permanece activa. Sin ofrecer mayores detalles del caso, las autoridades informaron que existen más personas relacionadas con el sospechoso que pudieran enfrentar cargos.