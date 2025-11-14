Madre de Chocolate MC denuncia "injusticia" tras veredicto de culpabilidad en Miami

Odalis Hernández, madre del reguetonero cubano Yosvanis Sierra Hernández ( Chocolate MC ) , reaccionó con profundo dolor e indignación al veredicto de culpabilidad emitido por un jurado en Miami . El artista fue declarado responsable del delito de “escribir o publicar amenazas directas” contra Damián Valdez Galloso, señalado por la muerte del músico El Taiger.

En entrevista con el periodista Javier Díaz , Hernández insistió en que su hijo no es violento, ni un asesino, y calificó el proceso como parcializado e injusto .

“Mi hijo no mata ni una mosca. Todo el mundo lo sabe. Mi hijo no es ningún asesino”, expresó entre lágrimas.

“El pecho se me aprieta porque esto es una injusticia”.

La madre del cantante denunció que el abogado defensor no presentó los documentos médicos que ella entregó desde el inicio del proceso, incluyendo:

Según relata, ni estos informes ni las cartas de especialistas fueron usados durante el juicio. Incluso cuestionó la actuación del abogado:

Evaluaciones de salud mental desde la infancia

“Mientras los fiscales hablaron treinta minutos, él habló tres… o ni eso. Mi hijo lo vio abrazando al fiscal. Yo no entiendo nada”.

Hernández afirma que el proceso estuvo manipulado y que su hijo no recibió una defensa adecuada.

El video presentado por la fiscalía: ¿amenaza real o personaje artístico?

La fiscalía basó su caso en un video donde el artista afirma tener dinero para pagar por la muerte de Damián Valdez.

Sin embargo, Hernández asegura que:

Su hijo no tenía dinero

Las declaraciones formaban parte de su personaje público

Chocolate tiene un interior infantil, con problemas de adicción y salud mental

“Lo que decía en redes era farándula. Él no tiene un millón de dólares. Mi hijo está enfermo, no es un criminal”.

La madre busca un nuevo abogado y exige revisión del caso

Odalis Hernández anunció que está buscando nuevo abogado y solicitará ayuda pública al no tener recursos económicos.

Asegura que su hijo pidió ingresar a rehabilitación y que la familia cuenta con videos donde él reconoce su adicción desde los 16 años.

Incluso relata que fue llevado a un centro en malas condiciones, sin recursos, pero aun así quiso quedarse para recibir tratamiento.

“Mi hijo necesita ayuda, no castigo. Lo que hicieron con él es una injusticia y no la voy a aceptar”.

Un veredicto con impacto en el mundo musical cubano

El jurado estuvo compuesto por cuatro hombres y tres mujeres. La fiscalía argumentó que el video contenía una amenaza real; la defensa, que fue una expresión emocional sin intención criminal.

El juez Milton Hirsch advirtió que el cargo podría conllevar cadena perpetua, y la sentencia se definirá en los próximos días.

La reacción en el ámbito artístico fue inmediata:

La Diosa lamentó no haber declarado plenamente y defendió que el artista “necesita ayuda, no prisión”.

Yelena Ramírez , novia de Chocolate, afirmó: “Él no ha matado a nadie”.

Yomil expresó empatía y escribió: “No te mereces esta condena”.

Alex Otaola reconoció su enfermedad, aunque criticó que “no aprovechó las oportunidades”.

La madre insiste: “Mi hijo no es un asesino”

A la espera de la sentencia, la madre del reguetonero asegura que seguirá luchando:

“Mi hijo está enfermo y necesita tratamiento. No voy a permitir que esta injusticia quede así”.