Joven cubana con I-220A gana caso de asilo en EEUU y comparte su experiencia

Embed @mely.figue Acabo de ganar mi casi de asilo, soy I220A , 28 de marzo 2025, nunca voy a olvidar esta fecha. ♬ Hermoso Momento - Instrumental - King David Music & Kairo Worship

Mely también compartió consejos para otros migrantes que enfrentan incertidumbre sobre su estatus legal en el país. "Me hicieron muchas preguntas; no escuchen noticias, no vean las noticias. Si hacen las cosas bien, si tienen todo en regla y han seguido el proceso correctamente desde el día uno, estoy segura de que no deberían tener problemas", afirmó.