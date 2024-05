Joven de 24 años muere baleado en estacionamiento de Miami

Aunque el lugar del incidente está ubicado en la zona más concurrida de Midtown, a la hora del tiroteo todos los establecimientos del área estaban cerrados, por lo tanto, se desconoce qué hacía el hombre en ese preciso momento en el estacionamiento.

“Había dos pares de chancletas y pensamos que eran de la víctima o del sospechoso, nosotros chequeamos los hospitales locales para ver si había otra víctima, pero hasta el momento, no hemos determinado que alguien haya sido baleado, además de la víctima en este caso”, agregó Vega.

Durante varias horas, los investigadores permanecieron en el lugar recolectando evidencias y revisando los vídeos de las cámaras de seguridad.

Quienes trabajan en la zona manifestaron sentirse temerosos por su propia seguridad.

“Es peligroso, una señora me dijo, no camines sola en la noche, porque de los callejones salen personas que asaltan, me dicen, no camines sola por aquí, debería la policía venir a dar vueltas por aquí”, dijo Emily Ramos, trabajadora del área.

Vecinos de lugar precisaron que la delincuencia ha disminuido en la zona, sin embargo, pidieron reforzar la presencia policial.

“Yo llevo cinco años de estar aquí y en esta cuadra había problemas con unos muchachos que vendían narcótico, pero los mismos vecinos hicieron que se fueran, pero de aquí para allá no había pasado nada hasta ahora, honestamente, yo no sentí nada”, dijo Margaret Torres, residente del área.

El caso permanece bajo investigación. Se le pide a quien tenga alguna información que se comunique con la línea de Alto al Crimen de Miami-Dade al (305) 471-8477.