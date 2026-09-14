¡INSÓLITO EN MIAMI! Dos cubanos de 89 y 73 años caen acusados de tráfico de cocaína

Dos cubanos de 89 y 73 años fueron arrestados en Miami acusados de operar un presunto punto de tráfico de cocaína desde una vivienda de Allapattah , donde agentes encontraron drogas, miles de dólares en efectivo y dos armas de fuego reportadas como robadas.

Los detenidos fueron identificados como Cesar Valdes, de 89 años, y Magdaleno Medina, de 73 , ambos nacidos en Cuba, según los registros carcelarios citados por medios locales.

La investigación incluyó una operación encubierta realizada en agosto y culminó el miércoles 9 de septiembre con un allanamiento encabezado por la Sección de Investigaciones Especiales de la Policía de Miami y un equipo SWAT .

Los dos hombres comparecieron posteriormente ante un juez y permanecen detenidos sin derecho a fianza . Además, los registros muestran que ambos tienen retenciones migratorias de ICE.

La investigación se remonta al 19 de agosto , cuando un agente encubierto acudió a la vivienda ubicada en la cuadra 1700 de Northwest 19th Street.

Según el reporte policial, Medina vendió al investigador una bolsa de cocaína por $60 .

Esa operación controlada permitió a los detectives continuar recopilando evidencias y solicitar posteriormente una orden de registro para la propiedad.

La vivienda figuraba como domicilio de ambos acusados.

SWAT irrumpió en la vivienda de Allapattah

El miércoles, aproximadamente a las 3:00 de la tarde, agentes de la Policía de Miami acompañados por un equipo SWAT ejecutaron la orden.

Valdes y Medina fueron detenidos en la propiedad.

La inspección posterior reveló lo que las autoridades consideran evidencia de una operación de distribución de drogas.

141 gramos de cocaína y casi 1,3 kilos de marihuana

Los investigadores reportaron haber encontrado 141 gramos de cocaína distribuidos en numerosas bolsas pequeñas.

También fueron decomisados aproximadamente:

1,278 gramos de marihuana, igualmente distribuida en bolsas.

Eso equivale a más de 1,2 kilogramos.

El empaquetado de las sustancias forma parte de las evidencias que serán utilizadas por la Fiscalía en el proceso penal.

Dos armas de fuego reportadas como robadas

La Policía encontró además dos armas.

Los reportes identifican al menos:

un revólver Smith & Wesson calibre .38

y

una pistola semiautomática Sig Sauer de 9 mm.

Los investigadores también localizaron municiones para las armas.

Cuando comprobaron sus números de serie, descubrieron otro problema:

las dos aparecían reportadas como robadas.

Una había sido denunciada como sustraída fuera del condado y la otra en Doral, según los reportes policiales.

También encontraron $4,880 en efectivo

Dentro de la propiedad fueron encontrados además $4,880 en efectivo.

Las autoridades incorporaron el dinero como parte de las evidencias recopiladas durante el allanamiento.

No se ha establecido públicamente mediante sentencia que ese efectivo procediera de la venta de drogas.

Ese punto deberá determinarse durante el proceso judicial.

Los graves cargos que enfrentan

Valdes y Medina enfrentan múltiples acusaciones.

Entre ellas aparecen:

tráfico armado de cocaína,

posesión de cocaína con intención de vender o entregar,

posesión de un arma de fuego por parte de una persona condenada previamente por un delito grave,

y

posesión de un inmueble con el propósito de traficar cocaína.

Otros cargos relacionados con las armas también aparecen en los reportes judiciales del caso.

Las acusaciones deberán ser probadas ante un tribunal y ambos hombres conservan la presunción de inocencia.

Cesar Valdes negó vender drogas

Valdes negó a los investigadores tener participación en la venta de drogas desde la vivienda, según el reporte de arresto citado por NBC 6.

La compra encubierta previa que aparece documentada en los informes fue realizada directamente a Medina, según la Policía.

La Fiscalía deberá ahora determinar qué evidencia atribuye individualmente a cada acusado y demostrar sus cargos ante el tribunal.

Ambos tenían condenas anteriores

La Policía informó que tanto Valdes como Medina tenían antecedentes por delitos graves.

Ese elemento adquiere particular importancia debido a las armas encontradas en la propiedad.

La legislación prohíbe a determinadas personas condenadas por delitos graves poseer armas de fuego, razón por la cual ambos enfrentan cargos adicionales vinculados con ese hallazgo.

Un juez ordenó mantenerlos sin fianza

Los dos cubanos comparecieron ante un juez el jueves 10 de septiembre.

Después de revisar las acusaciones, el tribunal ordenó que permanecieran detenidos sin derecho a fianza.

Los hombres quedaron ingresados en el sistema correccional de Miami-Dade mientras avanza el procedimiento penal.

ICE también colocó retenciones migratorias

El caso tiene además una dimensión migratoria.

Los registros de la cárcel muestran que ICE mantiene retenciones migratorias sobre ambos detenidos.

Una retención migratoria no equivale por sí sola a una orden definitiva de deportación.

Permite a las autoridades federales solicitar que ICE sea notificado antes de una eventual liberación y puede dar paso a procedimientos migratorios separados del caso penal.

La edad de los acusados convierte el caso en uno de los más inusuales

La presencia de un acusado de 89 años ha convertido el operativo en un caso particularmente llamativo para los medios del sur de Florida.

Pero la edad no modifica por sí sola la naturaleza de las acusaciones.

Los investigadores sostienen que existía una operación de venta de drogas desde una vivienda residencial y que una compra encubierta permitió documentar una transacción antes del allanamiento.

El operativo deja una extensa lista de evidencias

La Policía de Miami deberá ahora presentar ante la Fiscalía y eventualmente ante un jurado las pruebas obtenidas durante la investigación.

El balance divulgado por las autoridades incluye:

141 gramos de cocaína,

1,278 gramos de marihuana,

dos armas de fuego reportadas como robadas,

municiones,

y

$4,880 en efectivo.

A ello se suma la compra encubierta de cocaína realizada previamente a Medina.

De una compra de $60 a un operativo SWAT

El caso comenzó con una transacción relativamente pequeña:

una bolsa de cocaína por $60.

Semanas después, aquella compra desembocó en una orden judicial, la entrada de un equipo SWAT y el arresto de dos hombres cuyas edades suman 162 años.

Ahora Cesar Valdes y Magdaleno Medina enfrentan graves acusaciones estatales y, paralelamente, retenciones migratorias de ICE.

La Fiscalía deberá demostrar las acusaciones.

Por el momento, ambos permanecen encarcelados y sin derecho a fianza.