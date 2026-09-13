Hallan sin vida a Alexander Pantoja, trabajador eléctrico desaparecido durante una jornada en Santiago de Cuba

La búsqueda de Alexander Pantoja Bertot , trabajador de la Empresa Eléctrica de Santiago de Cuba desaparecido desde el jueves mientras cumplía funciones laborales, terminó este domingo con la peor noticia: su cuerpo fue encontrado en una zona rural del municipio Contramaestre .

La propia Empresa Eléctrica confirmó el fallecimiento mediante un comunicado difundido en sus redes sociales.

Según la institución, una brigada de guardabosques encontró el cuerpo durante la mañana en la zona conocida como El Palmar , después de varios días de un amplio operativo de búsqueda en el que participaron trabajadores eléctricos, policías, rescatistas, campesinos y unidades caninas.

Las circunstancias de la muerte todavía no han sido esclarecidas .

La Empresa Eléctrica informó que el hallazgo se produjo durante las primeras horas de este domingo.

“La familia eléctrica santiaguera recibe hoy una noticia que nos llena de tristeza y consternación”.

La institución precisó que peritos y autoridades competentes acudieron al lugar para realizar las investigaciones correspondientes.

El objetivo será determinar cómo murió Alexander y qué ocurrió desde el momento en que se perdió contacto con él.

Hasta ahora no se ha divulgado públicamente una causa de muerte.

Había desaparecido mientras trabajaba

El caso generó especial preocupación porque Pantoja Bertot no desapareció durante una actividad personal.

Se encontraba cumpliendo funciones de trabajo.

Según la información divulgada durante la búsqueda, el empleado realizaba una inspección relacionada con una línea eléctrica vinculada al embalse de Gota Blanca, en una zona situada entre Palma Soriano y Contramaestre.

El jueves salió a cumplir esa tarea y posteriormente no regresó.

La falta de noticias activó inicialmente la búsqueda entre compañeros y familiares y, con el paso de las horas, el operativo fue ampliándose.

La Empresa Eléctrica pidió ayuda para localizarlo

Después de confirmarse su desaparición, la Empresa Eléctrica de Santiago de Cuba recurrió a las redes sociales para solicitar colaboración ciudadana.

Familiares también comenzaron a compartir fotografías y datos de Alexander.

La prioridad era encontrar a cualquier persona que pudiera haberlo visto o aportar información sobre el recorrido realizado durante su última jornada laboral.

Con el paso de los días aumentó la preocupación.

Decenas de trabajadores se incorporaron a la búsqueda

La desaparición movilizó a numerosos compañeros del sector eléctrico.

Decenas de trabajadores participaron en recorridos por áreas rurales y puntos relacionados con la ruta que Alexander podía haber seguido.

También se sumaron:

brigadas de rescate, policías, campesinos, guardabosques y equipos caninos.

El terreno dificultaba las operaciones y obligó a ampliar progresivamente el perímetro de búsqueda.

Perros rastreadores intentaron seguir su recorrido

Las brigadas caninas fueron utilizadas para intentar reconstruir los movimientos del trabajador.

Durante la búsqueda, familiares señalaron que en determinado punto los perros habrían perdido el rastro.

Ese elemento aumentó la incertidumbre y llevó a sus allegados a plantear públicamente diferentes hipótesis.

Sin embargo, ninguna sospecha expresada durante esos días ha sido confirmada por las autoridades.

El hallazgo del cuerpo abre ahora una investigación diferente destinada a establecer científicamente qué ocurrió.

Su hermana había pedido desesperadamente información

Una de las voces más activas durante la búsqueda fue su hermana, Yaima Bertot.

La mujer realizó varios llamados públicos solicitando cualquier información que pudiera ayudar a encontrarlo.

En medio de la angustia, llegó a plantear la posibilidad de que otra persona hubiera tenido algún tipo de participación en la desaparición.

Se trató de una preocupación expresada por la familia y no de una conclusión policial.

Por ahora no existe información oficial que confirme intervención de terceros.

Preparaban drones para buscarlo desde el aire

La búsqueda había alcanzado una nueva fase precisamente este domingo.

Aris Arias Batalla, jefe provincial de Operaciones y Socorro de la Cruz Roja en Santiago de Cuba, había informado que se preparaban nuevas acciones terrestres y aéreas.

Entre ellas estaba previsto incorporar drones para inspeccionar áreas difíciles de cubrir desde tierra.

Los equipos buscaban ampliar el radio de rastreo después de varios días sin encontrar al trabajador.

Pero durante la mañana llegó la noticia del hallazgo.

Una brigada de guardabosques terminó encontrándolo

Finalmente fueron guardabosques quienes localizaron el cuerpo en El Palmar, Contramaestre.

La confirmación puso fin a días de incertidumbre para la familia, aunque abrió nuevas interrogantes.

La principal:

¿qué ocurrió con Alexander después de desaparecer mientras realizaba su trabajo?

La presencia de peritos en el lugar será fundamental para intentar establecer la cronología de los hechos.

Peritos investigan las circunstancias

La Empresa Eléctrica indicó expresamente que las autoridades competentes trabajan en la investigación.

Esto significa que, por ahora, cualquier afirmación sobre accidente, causa natural, intervención de terceros u otra posible explicación sería prematura.

Será necesario esperar los resultados periciales y cualquier información que posteriormente divulguen las autoridades.

La empresa tampoco ha informado públicamente si el cuerpo presentaba lesiones ni las condiciones exactas en las que fue localizado.

“Alexander era uno de los nuestros”

La Empresa Eléctrica dedicó parte de su comunicado a recordar al trabajador.

“Alexander era uno de los nuestros, un compañero que formaba parte de esta gran familia de trabajadores eléctricos”.

La institución aseguró que su fallecimiento deja un profundo vacío entre quienes trabajaron junto a él.

El mensaje terminó con una despedida:

“Descansa en paz, compañero Alexander. La familia eléctrica santiaguera no te olvida”.

Otra tragedia golpea al sector eléctrico cubano

La muerte de Pantoja Bertot ocurre en momentos particularmente difíciles para los trabajadores del sector.

Apenas días antes se confirmó la muerte del liniero especializado Mario Vives Mesa durante un accidente laboral en Juraguá, Cienfuegos.

Otro trabajador, Ridier Molina León, quedó ingresado en terapia intensiva tras ese mismo incidente.

Ocho días antes había muerto electrocutado Edisvey Rolando Pérez Rodríguez, de 32 años, mientras realizaba trabajos eléctricos en Guanabacoa, La Habana.

Trabajadores bajo enorme presión

El sector eléctrico cubano enfrenta una situación excepcional debido al deterioro del Sistema Eléctrico Nacional.

Las brigadas trabajan diariamente en:

averías, transformadores, líneas de distribución, mantenimiento, recuperación de redes y nuevas instalaciones.

Todo ocurre mientras amplias zonas del país sufren prolongados apagones y la generación eléctrica permanece muy por debajo de la demanda.

Aunque todavía no existe evidencia pública que relacione la muerte de Alexander con esas condiciones generales, su fallecimiento vuelve a poner el foco sobre los trabajadores encargados de sostener una infraestructura sometida a enorme presión.

El hallazgo responde una pregunta y abre muchas otras

Durante días, la prioridad fue encontrar a Alexander.

Esa búsqueda terminó.

Pero las preguntas sobre lo sucedido apenas comienzan.

No se conoce públicamente:

la causa de muerte,

cuánto tiempo llevaba fallecido,

qué ocurrió durante su última jornada laboral,

cómo llegó hasta El Palmar,

ni si existió algún factor externo relacionado con su desaparición.

Esos elementos deberán ser esclarecidos mediante la investigación.

Una familia esperó durante días por su regreso

Desde el jueves, familiares y compañeros mantuvieron la esperanza de encontrarlo con vida.

Los llamados se multiplicaron.

Los equipos recorrieron zonas rurales.

Se utilizaron perros.

Se prepararon drones.

Y numerosos trabajadores abandonaron temporalmente sus tareas habituales para participar en la búsqueda.

Este domingo, una brigada de guardabosques terminó encontrándolo.

No era el desenlace que esperaban.

La Empresa Eléctrica confirmó oficialmente la muerte y pidió acompañar a la familia en el duelo.

Ahora corresponde a los peritos determinar qué ocurrió con Alexander Pantoja Bertot desde que desapareció mientras cumplía su jornada laboral hasta que su cuerpo fue localizado en El Palmar.

Información en desarrollo.